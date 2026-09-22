حیات وحش؛
اسبهای آبی پابلو اسکوبار؛ میراثی که از کنترل خارج شد
پابلو اسکوبار زمانی در ملک شخصی خود در کلمبیا باغوحشی از حیوانات عجیب و غریب ساخته بود؛ مجموعهای که چهار اسب آبی نیز در آن زندگی میکردند. پس از مرگ او، بیشتر حیوانات منتقل شدند، اما اسبهای آبی باقی ماندند و آزادانه در طبیعت تکثیر شدند. حالا نسل همان چند اسب آبی به یکی از عجیبترین چالشهای زیستمحیطی کلمبیا تبدیل شده است؛ حیواناتی غیربومی که زیستبوم منطقه را تحت تأثیر قرار دادهاند و هر راهحل برای مهار آنها، از حصارکشی تا انتقال یا حذف، با مشکلات تازهای روبهرو شده است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک داستان میراث غیرمنتظرهای را دنبال میکند که دههها پس از مرگ اسکوبار همچنان زنده مانده است.
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