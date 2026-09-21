بهترین ترجمه فارسی قرآن از نظر رهبر شهید انقلاب

عضو دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر شهید انقلاب: رهبر شهید ترجمۀ آقای موسوی گرمارودی را از قوی‌ترین و صحیح‌ترین ترجمه‌های فارسی قرآن می‌دانستند و آن را به بسیاری از ترجمه‌ها ترجیح می‌دادند.

به گزارش تابناک، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر شهید انقلاب: رهبر شهید ترجمۀ آقای موسوی گرمارودی را از قوی‌ترین و صحیح‌ترین ترجمه‌های فارسی قرآن می‌دانستند و آن را به بسیاری از ترجمه‌ها ترجیح می‌دادند.