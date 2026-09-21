«جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که انتظار دارد پس از دیدار پیش‌رو میان «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی وی، در مسیر حل‌وفصل مناقشه اوکراین پیشرفت حاصل شود.

ترامپ و زلنسکی به زودی دیدار می‌کنند

به گزارش تابناک به نقل از اسپوتنیک، ونس به خبرنگاران گفت: «من همیشه خوش‌بین هستم که قرار است پیشرفت کنیم... فکر می‌کنم او (ترامپ) یا فردا یا پس‌فردا با رئیس‌جمهور زلنسکی دیدار می‌کند. بنابراین مطمئنم که پیشرفت خوبی حاصل خواهد شد.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا افزود که حل‌وفصل مناقشه اوکراین «کار دشواری است».

ونس گفت: «ما همچنان برای حل آن تلاش خواهیم کرد. آیا فکر می‌کنم در نهایت حل خواهد شد؟ بله. فقط مسئله زمان است.»