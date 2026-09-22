آسپرین؛
چرا درد برای زنده ماندن ضروری است و مسکنها چگونه آن را خاموش میکنند؟
درد معمولاً تجربهای ناخوشایند است، اما در واقع یکی از مهمترین سامانههای هشدار بدن به شمار میرود؛ سازوکاری که به ما خبر میدهد بافتی در معرض آسیب قرار گرفته یا آسیبی در حال رخ دادن است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، از یک مثال ساده، مانند ورود شن به چشم، شروع میکند و سپس به نقش گیرندههای درد، واکنش بدن به آسیب و عملکرد داروهایی مانند آسپرین و ایبوپروفن میپردازد. اما نکته جالب اینجاست که این داروها اصلاً نمیدانند درد دقیقاً کجاست؛ پس چگونه میتوانند آن را کاهش دهند؟
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