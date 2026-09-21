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واکنش به عدم صدور ویزای آمریکا برای تیم رسانه‌ای

کشوری که روزگاری ادعای برانداختن «پرده آهنین» را مایه فخر فروشی می‌کرد اکنون خود گرفتار پرده‌ای آهنین در درون خود شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۳۹
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4865 بازدید
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آمریکا

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به عدم صدور روادید برای خبرنگاران و تیم رسانه‌ای ایرانی جهت همراهی با هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت:
 
وقتی هیات حاکمه‌ای حتی مانع از دسترسی رسانه‌های خود آمریکا به اطلاعات می‌شود و همزمان راه را بر خبرنگاران خارجی‌ از جمله تیم رسانه‌ای رییس‌جمهور ایران -که نمی‌خواهد صدایشان شنیده شود- می‌بندد، این کار مدیریت دسترسی نیست بلکه به معنای تلاش برای مخفی کردن حقیقت و ادامه کارزار اطلاعات نادرست جعلی از طریق نقض حق دسترسی به اطلاعات است.

کشوری که روزگاری ادعای برانداختن «پرده آهنین» را مایه فخر فروشی می‌کرد اکنون خود گرفتار پرده‌ای آهنین در درون خود شده است.

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برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سازمان ملل ویزای آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
12
پاسخ
هر زمان سانسور و محدوديت هاي موجود خبررساني در داخل برداشته شد مي توانيد از اين جنس حرف ها بزنيد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
5
پاسخ
این کار امریکا عجیب نیست
اینکه شما از کسی که دشمن تروریستی می دونید انتظار همراهی دارید عجیبه
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