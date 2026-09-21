واکنش به عدم صدور ویزای آمریکا برای تیم رسانهای
کشوری که روزگاری ادعای برانداختن «پرده آهنین» را مایه فخر فروشی میکرد اکنون خود گرفتار پردهای آهنین در درون خود شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۳۹| |
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به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به عدم صدور روادید برای خبرنگاران و تیم رسانهای ایرانی جهت همراهی با هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوشت:
وقتی هیات حاکمهای حتی مانع از دسترسی رسانههای خود آمریکا به اطلاعات میشود و همزمان راه را بر خبرنگاران خارجی از جمله تیم رسانهای رییسجمهور ایران -که نمیخواهد صدایشان شنیده شود- میبندد، این کار مدیریت دسترسی نیست بلکه به معنای تلاش برای مخفی کردن حقیقت و ادامه کارزار اطلاعات نادرست جعلی از طریق نقض حق دسترسی به اطلاعات است.
کشوری که روزگاری ادعای برانداختن «پرده آهنین» را مایه فخر فروشی میکرد اکنون خود گرفتار پردهای آهنین در درون خود شده است.
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