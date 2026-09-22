آسپرین؛
خود آگاهی از کجا آغاز شد؛ از گرسنگی تا درک جهان
خود آگاهی یکی از بزرگترین معماهای طبیعت است؛ تواناییکه به ما اجازه میدهد هم محیط اطرافمان را درک کنیم و هم از وضعیت درونی خود باخبر باشیم. اما این توانایی پیچیده احتمالاً از ابتدا به شکل امروزی وجود نداشته و در جریان صدها میلیون سال تکامل، مرحلهبهمرحله شکل گرفته است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، مسیر احتمالی پیدایش خود آگاهی را از سادهترین رفتارهای جستوجوی غذا تا شکلگیری حافظه، درک زمان، پیشبینی آینده و حتی توانایی تصور ذهن دیگران دنبال میکند.
گزارش خطا
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چندتا بیت از مثنوی و معنوی بخوان به خود آگاهی درون و بیرون میرسی تابناک جان :
بر همگان گر زفلک زهر ببارد همه شب
من شکر اندرشکر اندرشکر اندرشکرم
هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر
آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم
زندگی را مانند فرمول های ریاضی مشتق و فاکتور بگیرید تا ساده شود و ساده زیست کنید این هم خود آگاهی حالش رو ببر !
بر همگان گر زفلک زهر ببارد همه شب
من شکر اندرشکر اندرشکر اندرشکرم
هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر
آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم
زندگی را مانند فرمول های ریاضی مشتق و فاکتور بگیرید تا ساده شود و ساده زیست کنید این هم خود آگاهی حالش رو ببر !