خود آگاهی از کجا آغاز شد؛ از گرسنگی تا درک جهان

خود آگاهی یکی از بزرگ‌ترین معماهای طبیعت است؛ توانایی‌که به ما اجازه می‌دهد هم محیط اطرافمان را درک کنیم و هم از وضعیت درونی خود باخبر باشیم. اما این توانایی پیچیده احتمالاً از ابتدا به شکل امروزی وجود نداشته و در جریان صدها میلیون سال تکامل، مرحله‌به‌مرحله شکل گرفته است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، مسیر احتمالی پیدایش خود آگاهی را از ساده‌ترین رفتارهای جست‌وجوی غذا تا شکل‌گیری حافظه، درک زمان، پیش‌بینی آینده و حتی توانایی تصور ذهن دیگران دنبال می‌کند.