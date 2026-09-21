سیروس ابراهیم زاده درگذشت
به گزارش تابناک، خانه سینما در پیامی اعلام کرد: «سیروس ابراهیم زاده» بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر پس از تحمل یک دوره بیماری دور از وطن درگذشت.
وی در فیلمهایی همچون کمالالملک، هتل کارتن، شمعی در باد، مسافر ری، چهره، همسر، تحفهها، مجسمه و ... نقش آفرینی داشته است.
در همین حال، احترام برومند نیز در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: با کمال تاسف، هنرمند فرهیخته و پیشکسوت رادیو، تلویزیون و تئاتر و سینمای کشورمان، جناب سیروس ابراهیمزاده را از دست دادیم.
برومند نوشت: فقدان ایشان را به جامعه هنرمندان ایران و همه هنردوستان کشورمان، به خانواده محترم ابراهیمزاده و همسروفادارشان نویسنده و شاعر فرهیخته خانم ناهید کبیری تسلیت میگویم، من و خانوادهام همدرد ایشان در غم از دست دادن دوست عزیزمان هستیم، روحشان در آرامش.
️سیروس ابراهیمزاده بازیگر و کارگردان تئاتر در سال ۱۳۱۶ در اردبیل متولد شد.
️او پس از تحصیلات مقدماتی در ایران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران جهت تحصیل در رشته تئاتر عازم انگلستان شد و همزمان در رشته موسیقی دانشگاه بیرمنگام فارغالتحصیل شد. ️
سیروس ابراهیمزاده فعالیت خود را از سال ۱۳۳۴ در زمینه تئاتر با زندهیاد مصطفی اسکویی در تئاتر آناهیتا آغاز کرد. وی در فیلمهایی همچون، کمالالملک، هتل کارتن، شمعی در باد، مسافر ری، چهره، همسر، تحفهها، مجسمه و ... نقشآفرینی داشته است.
او دو سال بعد از بازیگری یعنی در سال ۱۳۳۶ اولین تجربه کارگردانی تئاتر را شروع کرد. ️آخرین اجرای او در مقام کارگردان به نمایش «لازاروس» در سال ۱۳۷۶ در مجموعه تئاتر شهر برمیگردد.