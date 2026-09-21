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شهردار جدید قزوین تعیین شد

سیدمحمد علمی با کسب ۶ رأی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۳۲
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5381 بازدید
شهردار قزوین

به گزارش تابناک، در جلسه عصر امروز دوشنبه شورای اسلامی شهر قزوین برای انتخاب شهردار، پس از انصراف قاسم الهیاری، رأی‌گیری میان گزینه‌های باقی‌مانده انجام شد.

در این رأی‌گیری سیدمحمد علمی با کسب ۶ رأی به عنوان شهردار قزوین انتخاب شد و مهدی مهدیخانی ۳ رأی به دست آورد.

علمی پیش از این سرپرستی شهرداری قزوین را بر عهده داشت.

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