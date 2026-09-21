شهردار جدید قزوین تعیین شد

به گزارش تابناک، در جلسه عصر امروز دوشنبه شورای اسلامی شهر قزوین برای انتخاب شهردار، پس از انصراف قاسم الهیاری، رأی‌گیری میان گزینه‌های باقی‌مانده انجام شد.

در این رأی‌گیری سیدمحمد علمی با کسب ۶ رأی به عنوان شهردار قزوین انتخاب شد و مهدی مهدیخانی ۳ رأی به دست آورد.

علمی پیش از این سرپرستی شهرداری قزوین را بر عهده داشت.