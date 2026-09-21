توضیح درباره پلمب موسسه فرانسوی در تهران
به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای، ادعاهای مطرحشده درباره مؤسسه آموزشی وابسته به سفارت فرانسه در تهران را رد کرد.
در این بیانیه آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای بیاساس و خلاف واقع راجع به مؤسسه آموزشی وابسته به سفارت این کشور در تهران ـ مندرج در بیانیه مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ وزارت امور خارجه فرانسه ـ را قویاً رد میکند.»
وزارت امور خارجه در ادامه اعلام کرد: «اقدام نیروهای ضابط قانون در توقف فعالیت غیرقانونی یک مؤسسه وابسته به سفارت فرانسه در تهران، متعاقب بیتوجهی مستمر و طولانیمدت سفارت فرانسه به هشدارهای مکرر مراجع ذیصلاح ایرانی طی چند سال گذشته مبنی بر ضرورت ثبت قانونی و کسب مجوز برای فعالیت این مرکز، و بر اساس حکم قضایی صورت گرفته است.»
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: «مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک در خصوص مزایا و مصونیتهای سفارتخانهها روشن است و سفارت فرانسه میبایست برای تأسیس و فعالیت مراکز و مؤسساتی با کارکرد فرهنگی و آموزشی، وفق قوانین و مقررات کشور پذیرنده اقدام به کسب مجوزهای قانونی لازم نماید.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد: «اصرار سفارت فرانسه در تهران بر بیتوجهی به مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک و توقع مستثنیشدن از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.»
در پایان این بیانیه آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر بر لزوم پرهیز سفارت فرانسه از هرگونه اقدام خلاف قانون و خارج از عرف دیپلماتیک و ضرورت احترام به مفاد کنوانسیون وین و رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوطه تأکید میکند.»
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت