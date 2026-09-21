معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف با تشریح برنامه‌های آموزشی دانشگاه برای سال تحصیلی جدید، از آغاز حضوری کلاس‌های درس در همه مقاطع تحصیلی از چهارم مهرماه خبر داد.

به گزارش تابناک، دکتر نوید ارجمند با اشاره به رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر برگزاری حضوری کلاس‌های دانشگاه‌ها اظهار کرد: بر اساس برنامه اولیه، قرار بود کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف از هفته پایانی شهریورماه آغاز شود و این موضوع به تصویب شورای مدیران و شورای آموزش دانشگاه نیز رسیده بود، اما پس از طرح موضوع در هیئت‌رئیسه، تصمیم گرفته شد آغاز کلاس‌ها به چهارم مهرماه موکول شود.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف دلیل این تصمیم را انجام تعمیرات خوابگاه‌ها و ضرورت اطمینان از آماده بودن آنها برای میزبانی دانشجویان عنوان کرد و افزود: کلاس‌ها از چهارم مهرماه به صورت کاملاً حضوری آغاز خواهند شد.

ورود با تأخیر دانشجویان جدیدالورود و برنامه‌ریزی برای جبران

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به زمان ورود دانشجویان جدیدالورود گفت: دانشجویان دوره دکتری وارد دانشگاه شده و ثبت‌نام آنها نیز انجام شده است. دانشجویان کارشناسی ارشد، طبق اطلاعات دریافتی از سازمان سنجش، به نظر می‌رسد در هفته سوم مهرماه وارد دانشگاه شوند و دانشجویان کارشناسی نیز احتمالاً در اواخر آبان‌ماه به دانشگاه خواهند آمد.

وی با اشاره به شرایط دانشجویان کارشناسی جدیدالورود افزود: از آنجا که دروس این دانشجویان با دروس سایر دانشجویان متفاوت است، ورود با تأخیر مشکل خاصی برای آنها ایجاد نمی‌کند؛ هرچند ترم آنها فشرده‌تر خواهد بود.

وی افزود: ممکن است این دانشجویان به جای ۱۵ هفته آموزشی، تنها هشت یا ۹ هفته آموزشی داشته باشند و در نتیجه دروس آنها به صورت فشرده برگزار شود. برای جبران این تأخیر، دانشکده‌هایی که دروس نیم‌سال اول این دانشجویان را ارائه می‌کنند، باید به جای برگزاری کلاس‌ها دو بار در هفته (برای درس سه‌واحدی)، آنها را سه بار در هفته برگزار کنند تا کلاس‌ها مطابق تقویم آموزشی به پایان برسد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم کف واحد دانشجویان کارشناسی، یعنی ۱۴ واحد، رعایت شود و تا حد امکان واحد بیشتری ارائه نشود؛ چراکه کوتاه شدن تقویم آموزشی و فشرده شدن کلاس‌ها می‌تواند فشار بیشتری به دانشجویان وارد کند. تلاش می‌کنیم دانشجویان این نیم‌سال را پشت سر بگذارند و در نیم‌سال‌های بعد، به‌تدریج این شرایط جبران شود.

آغاز کلاس‌های تحصیلات تکمیلی حداکثر تا ۲۵ مهرماه

وی درباره دانشجویان کارشناسی ارشد و تأثیر ورود با تأخیر آنها بر برنامه کلاس‌های تحصیلات تکمیلی گفت: برخی کلاس‌های تحصیلات تکمیلی بدون حضور دانشجویان جدیدالورود به حدنصاب نمی‌رسند و امکان تشکیل آنها از چهارم مهرماه وجود ندارد.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف افزود: البته اصل در مورد کلاس‌های تحصیلات تکمیلی شروع از همان چهارم مهرماه است ولی در این زمینه با روسای دانشکده‌ها و معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها مکاتبه شده است تا مدیریت لازم برای آغاز برخی از کلاس‌ها که از چهارم مهرماه امکان تشکیل آنها وجود ندارد، حداکثر تا ۲۵ مهرماه انجام شود.

کلاس‌ها از نخستین جلسه حضوری برگزار می‌شوند

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر حضوری بودن کلاس‌ها گفت: کلاس‌ها از همان جلسه نخست باید به صورت حضوری برگزار شوند و هیچ کلاسی نباید به شکل غیرحضوری و مجازی برگزار شود؛ مگر در موارد بسیار خاص و مطابق دستورالعمل مربوط و با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه.

وی درباره احتمال برگزاری برخی کلاس‌ها به صورت مجازی در طول نیم‌سال نیز توضیح داد: ممکن است در صورت بروز شرایط خاص، برای مثال آلودگی هوا که منجر به تعطیلی شهر تهران می‌شود، برای چند جلسه کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار شوند که این موارد با اطلاع‌رسانی قبلی انجام خواهد شد.

تأکید بر حضور دانشجویان در کلاس‌های درس

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف همچنین از انتقال توصیه‌های لازم به استادان درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها و تعامل با دانشجویان خبر داد و گفت: توصیه‌های لازم درباره نحوه برگزاری کلاس‌ها و موضوعاتی که لازم است در جلسات نخست به دانشجویان منتقل شود، به استادان اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور دانشجویان در کلاس‌های درس اظهار کرد: هرچند بسیاری از کلاس‌های دانشگاه ضبط شده و فیلم آنها در بخش‌های مختلف موجود است، اما کلاس حضوری مزایای مهمی دارد.

وی افزود: دانشجویان در کلاس‌های حضوری با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، تیم‌سازی و کار گروهی را تجربه می‌کنند، دیدگاه‌های متفاوت را می‌شنوند، مسئولیت‌پذیری را یاد می‌گیرند و اخلاق حرفه‌ای را از استاد می‌آموزند؛ تجربه‌هایی که به‌سادگی در کلاس‌های مجازی اتفاق نمی‌افتد.

راه‌اندازی استودیوی آموزشی جدید در معاونت آموزشی

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه از راه‌اندازی یک استودیوی جدید در معاونت آموزشی دانشگاه خبر داد و گفت: این استودیو در طبقه زیرزمین معاونت آموزشی تجهیز شده و حدود ۹۰ نفر ظرفیت دارد و در حال تکمیل است.

وی افزود: نصب دوربین‌ها و تجهیزات مورد نیاز این استودیو در حال انجام است و حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد. به تمام استادان نیز حدود ۲۰ روز پیش (۷ شهریور) اطلاع‌رسانی شده است که این استودیو احتمالاً همزمان با آغاز کلاس‌های حضوری در چهارم مهرماه آماده خواهد شد.

وی ادامه داد: استادانی که علاقه‌مند باشند می‌توانند برای برگزاری کلاس‌های خود در این استودیو اعلام آمادگی کنند هر چند محدودیت در تعداد این کلاس‌ها وجود دارد. معاونت آموزشی نیز امکان فیلم‌برداری و تدوین کلاس‌ها را فراهم خواهد کرد و فیلم‌های ضبط‌شده پس از آماده‌سازی در سامانه‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه قرار می‌گیرد.

وی در پایان گفت: معاونت آموزشی در تلاش است این استودیو را تا چهارم مهرماه آماده کند.