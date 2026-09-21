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اصغر فرهادی به خانه سینما رفت + عکس

اصغر فرهادی کارگردان سرشناس سینمای ایران برای حضور در برنامه شب صدای سینمای ایران به خانه سینما رفت.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۲۷
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اصغر فرهادی

به گزارش تابناک، عصر امروز ۳۰ شهریور ماه، شب صدابرداران و صداگذاران در خانه سینما در حالی برپا شد که جمعی از سینماگران و هنرمندان در آن حضور داشتند و اصغر فرهادی کارگردان برگزیده اسکار هم در این مراسم حاضر شد.

در این مراسم از حسن زاهدی، اسحاق خانزادی و بهروز شهامت تقدیر می‌شود.

اصغر شاهوردی، محمد مهدی عسگرپور، منوچهر شاهسواری، محمد آلادپوش، عادل تبریزی، کامران سحرخیز، بهمن اردلان، جهانگیر میرشکاری، علی قوی تن، آرش قاسمی، علی اکبر ثقفی، نادر فوقانی، امیر عابدی، بهرام بدخشانی، محمدعلی حسین‌نژاد، حسن آقاکریمی، جواد طوسی، هوشنگ گلمکانی، بهرام عظیمی و.. از جمله هنرمندان حاضر در این برنامه بودند.

اصغر فرهادی

در ابتدای برنامه، بهمن اردلان با یادی از پیشکسوتان حوزه صدا در سینما که برخی از آنها در قید حیات نیستند، از اینکه این مراسم برگزار شده ابراز خوشحالی کرد و گفت: دوست داشتیم افراد دیگری همچون بهروز معاونیان، محمدرضا دلپاک، جهانگیر میرشکاری و .... مراسم بزرگداشت برایشان برگزار شد اما فعلا میسر نشد.
وی ادامه داد: همیشه یکی از آرزوهای انجمن، برگزاری مراسم سالانه برای صدای فیلم‌هاست و امیدواریم این کار انجام شود.‌ این از اهداف ما بود و یک آیین نامه اجرایی برای آن تدوین کردیم.

این هنرمند فعال در عرصه صدا در ادامه متنی را قرائت کرد که در بخشی از آن با اشاره به جایگاه صدا در سینما بیان کرد: از صدابرداران سینمای ایران برای تدریس در ژاپن یا حضور در آکادمی اسکار دعوت می‌شود و این ارزش فعالان این حوزه است اما به سینماگران باید هشدار داد و از آنها خواست که با صدای سینما بهتر رفتار کنید. تنها با دانش و فناوری نمی‌توانید به صدای خوب برسید و اگر این جایگاه حفظ نشود با صدای کم‌رمق‌تری در آینده روبرو خواهیم شد.

اصغر فرهادی

در ادامه این مراسم ، تصاویری از حسن زاهدی پخش شد که در آن خانه سینما را برای خود یک امید تعریف کرد و گفت: من سربازی هستم که با سپر و کلاه خود، جلوی در خانه سینما می‌ایستم و از آن محافظت می‌کنم.

او در این ویدیو به برخی فیلم‌ها و همکاریهایش اشاره کرد.
سپس منوچهر شاهسواری (سینماگر ) با حضور در پشت میکروفن خطاب به حسن زاهدی بیان کرد: من از زمانی که شاگردی تو را در استودیوهای تلویزیون کردم تا بعدها که رفاقت داشتیم، گوهر روانت هنوز همانطور مانده است.

او با اشاره به حضور اصغر شاهوردی در مراسم افزود: من و اصغر شاهوردی پشت یک نیمکت درس خواندیم و الان او به این صورت (روی ویلچر) آمده و من به این شکل ! نمی‌دانم چه چیزی ناراحت کننده است ؟! چون معتقدم ناامیدی اهریمنی است که قلب آدم را رها نمی‌کند و وای بر ما اگر ناامیدی در قلبمان لانه کند.

شاهسواری همچنین به حسن زاهدی گفت: تو بچه محل سینمایی و اهلش هستی و هر جا که یک اهل باشد، آنجا اهلیت پیدا می‌کند.

اصغر فرهادی

در ادامه اصغر فرهادی کارگردان سرشناس هم به جایگاه آمد و گفت: صدا در سینما آنقدر مهم است که من اصلا فیلم آخرم را در ادای دین به صدا ساختم و کار برایم به جایی رسیده که موقع نوشتن و قبل از نگارش تصویر، صدا را می‌نویسم و شاید این کار، به این دلیل باشد که بیشتر تخیل کنیم. صدا المان مهمی است که در زنده بودن و خون فیلم خیلی اثرگذار است.

او درباره حسن زاهدی با اشاره به مسعود بهنام و شاهوردی که صدای سر صحنه را به سینما آوردند، گفت: در سینمای ایران نکته‌ای هست که در خارج از ایران آن را تجربه نکردم و آن حس پدرانگی صدابرداران در سینمای ایران است.

فرهادی خطاب به اردلان و صحبت های او گفت: صدا در سینمای ایران تحسین برانگیز بوده و در دنیا ، من بارها شنیده‌ام که گفته‌اند چطور چنین کاری کردید؟!

سپس حسن زاهدی روی سن آمد و گفت: من اگر به جایی در سینما رسیدم صدقه سر جهانگیر میرشکاری است. من هیچ وقت این موضوع را فراموش نمی‌کنم.

او خود را کوچکتر اسحاق خانزادی و بهروز شهامت دانست و خاطره‌ای را از صدابرداری فیلم «رقص در غبار» تعریف کرد.

منبع: ایسنا

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اصغر فرهادی کارگردان خانه سینما سینمای ایران
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