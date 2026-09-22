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راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش

ریختن ادرار کودک، سگ یا گربه روی فرش فقط یک لکه معمولی ایجاد نمی‌کند. اگر رطوبت به لایه‌های زیرین برسد یا محل را با ماده نامناسب تمیز کنید، بو پس از چند روز دوباره برمی‌گردد. با این روش می‌توانید لکه تازه را کنترل کنید و بفهمید چه زمانی شست‌وشوی خانگی دیگر کافی نیست.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۲۶
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37709 بازدید
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بوی ادرار

به گزارش تابناک؛ ظاهر لکه ممکن است زود از بین برود، اما مایع به عمق پرز و گاهی سطح زیر فرش نفوذ می‌کند. خوشبوکردن سطح، منبع آلودگی را از بین نمی‌برد و بو با رطوبت دوباره بازمی‌گردد.

مهم‌ترین اشتباه در چنین شرایطی، ریختن مقدار زیادی آب و مالش شدید فرش است. این کار محدوده آلودگی را بزرگ‌تر می‌کند و مایع را به عمق بیشتری می‌فرستد. سرعت عمل مهم است، اما باید مرحله‌به‌مرحله و بدون عجله عمل کنید.

مرحله اول؛ رطوبت را جذب کنید، لکه را نمالید

چند دستمال سفید و جاذب یا حوله بدون رنگ روی محل قرار دهید و با فشار دست، رطوبت را جذب کنید. دستمال را عوض کنید و این کار را تا زمانی ادامه دهید که رطوبت کمتری منتقل شود. حرکت رفت‌وبرگشتی یا مالش دایره‌ای انجام ندهید؛ زیرا لکه را پخش می‌کند.

اگر آلودگی تازه است، جذب‌کردن مایع مهم‌تر از استفاده فوری از شوینده است.

مرحله دوم؛ محلول را ابتدا در قسمت پنهان آزمایش کنید

فرش‌های ماشینی، پشمی، دستباف و ابریشمی واکنش یکسانی به مواد ندارند. پیش از استفاده از هر محلول، مقدار کمی از آن را روی گوشه‌ای پنهان آزمایش کنید. اگر رنگ به دستمال منتقل شد، بافت تغییر کرد یا هاله ایجاد شد، ادامه ندهید.

برای یک لکه تازه روی فرش ماشینی مقاوم، مقدار کمی آب خنک یا ولرم و شوینده ملایم می‌تواند به جمع‌کردن آلودگی سطحی کمک کند. دستمال را به محلول آغشته کنید و با ضربه‌های آرام روی لکه بگذارید؛ محل را خیس نکنید. سپس با دستمال نم‌دار تمیز، باقی‌مانده شوینده را بردارید.

سرکه و جوش‌شیرین را چگونه استفاده کنیم؟

سرکه سفید رقیق‌شده ممکن است بوی سطحی برخی فرش‌های ماشینی را کاهش دهد، اما برای همه الیاف مناسب نیست. آن را غلیظ روی فرش نریزید و ابتدا آزمایش رنگ انجام دهید. روی فرش دستباف، پشمی یا ابریشمی بدون نظر متخصص استفاده نکنید.

پس از خشک‌شدن نسبی محل، مقدار کمی جوش‌شیرین بپاشید، چند ساعت صبر کنید و با جاروبرقی جمع کنید. مخلوط‌کردن بی‌اندازه سرکه، جوش‌شیرین و چند شوینده نتیجه را بهتر نمی‌کند.

برای ادرار سگ و گربه چه تفاوتی وجود دارد؟

بوی ادرار حیوانات ممکن است پس از خشک‌شدن دوباره احساس شود؛ به‌خصوص اگر آلودگی به لایه زیرین رسیده باشد. پاک‌کننده‌های آنزیمی مخصوص حیوانات برای تجزیه ترکیبات آلی ساخته شده‌اند و در بسیاری از موارد از پوشاندن بو با خوشبوکننده مؤثرترند. محصول باید متناسب با فرش باشد و دقیقاً طبق دستور سازنده استفاده شود.

اگر بو باقی بماند، حیوان ممکن است دوباره همان نقطه را انتخاب کند. زیر فرش و کف خانه را نیز بررسی کنید؛ گاهی منبع بو در سطح زیرین است.

هرگز وایتکس را با لکه ادرار ترکیب نکنید

استفاده از سفیدکننده کلردار روی لکه ادرار می‌تواند هم به رنگ و الیاف فرش آسیب بزند و هم بخارات خطرناک ایجاد کند. وایتکس را با ادرار، آمونیاک، سرکه یا شوینده‌های دیگر مخلوط نکنید. اگر پیش‌تر ماده‌ای روی لکه ریخته‌اید، پیش از افزودن هر محصول جدید، ترکیب قبلی را در نظر بگیرید.

آب داغ، بخارشوی و حرارت مستقیم نیز همیشه انتخاب خوبی نیستند. گرما ممکن است بعضی لکه‌ها را تثبیت کند یا به بافت و رنگ فرش حساس آسیب بزند. سشوار داغ را نزدیک فرش نگیرید و برای خشک‌کردن از جریان هوای ملایم استفاده کنید.

لکه خشک و قدیمی را چگونه پیدا کنیم؟

اگر لکه دیده نمی‌شود، فرش را از هر دو طرف بررسی کنید. تغییر رنگ، خشکی پرز یا هاله زرد می‌تواند محل را نشان دهد. گاهی آلودگی از فرش عبور کرده و به کف رسیده است.

روی لکه قدیمی چند محلول را پشت‌سرهم امتحان نکنید. باقی‌مانده مواد قبلی ممکن است با محصول جدید واکنش دهد. مواد استفاده‌شده را به متخصص اطلاع دهید.

چه زمانی باید فرش را به متخصص سپرد؟

اگر بو پس از خشک‌شدن بازمی‌گردد، وسعت آلودگی زیاد است، مایع به پشت فرش نفوذ کرده یا فرش دستباف و ارزشمند است، شست‌وشوی نقطه‌ای خانگی ریسک بیشتری دارد. زردی، تداخل رنگ، آسیب ریشه و استفاده قبلی از مواد قوی نیز از دلایل مراجعه به متخصص‌اند.

در چنین شرایطی، مجموعه‌ای مانند قالیشویی اندرزگو می‌تواند نوع فرش، عمق آلودگی و روش مناسب لکه‌برداری را بررسی کند. در شست‌وشوی تخصصی، آبکشی و خشک‌کردن نیز متناسب با جنس فرش انجام می‌شود.

هنگام تحویل فرش، محل دقیق لکه، زمان ایجاد آن و تمام موادی را که استفاده کرده‌اید توضیح دهید. هیچ متخصصی نمی‌تواند پاک‌شدن کامل هر لکه قدیمی را بدون بررسی تضمین کند؛ پاسخ واقع‌بینانه بهتر از وعده قطعی است.

جلوگیری از ماندگارشدن بو

پس از تمیزکردن، محل باید کاملاً خشک شود. تا پیش از خشک‌شدن، وسیله سنگین روی آن قرار ندهید و فرش را در فضای بدون جریان هوا رها نکنید. برای حیوان خانگی، علت تکرار ادرار در یک نقطه را نیز بررسی کنید؛ مشکل آموزشی، استرس یا مسئله جسمی ممکن است باعث تکرار رفتار شود.

در نهایت، سه اصل را به خاطر بسپارید:ابتدا رطوبت را جذب کنید، لکه را نمالید و قبل از هر ماده‌ای تست رنگ انجام دهید. اگر بو به عمق فرش رسیده باشد، تکرار روش‌های خانگی معمولاً فقط زمان را از بین می‌برد و کار شست‌وشوی تخصصی را دشوارتر می‌کند.
منبع: نمناک

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
رز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
3
16
پاسخ
واقعا متاسفم پس قضیه ی نجسو پاکی چی میشه بهترین راهش همون راه قدیمیه که همون نقطرو میشوری با آب روان هیچ بو و اثری از ادرارنمیمونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
،فقط و فقط همین درسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
16
پاسخ
چرا کم کم این روش شستشو بدون رعایت موازین شرعی گسترش میدهید
هرچند کسانی که در منزل حیواناتی دارند که اسلام منع کرده و دیگه فرقی نمیکنه روش شستشو
شمایی که میخواهی آموزش بدهی حداقل درست و واقعی بده بقیه گردن خودش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
5
16
پاسخ
انشتین باید فرش رو بشوری فقط همین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
3
پاسخ
نجس شده وقتی بشوری بوی ادرارهم میره
محمد جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
2
پاسخ
سلام خیلی عالیست فقط این مطلب بالا برای خانه های که حیوانات خانگی دارند و بعضی از خانم‌ها و آقایان که حوصله شستن ندارند برای این عزیزان گفتند.
ولی اون عزیزانی که وسواس دارند و خیلی تميز کارند و مرتب هستند و تیز و شجاع هستند فقط با آب روان وشتشو با تاید همون پودر رختشویی بهترين کار هست برای همه عزیزان بی حوصله و باحوصله،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خیر بدون شستن آلودگی از بین نمیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
انیشتین ، این همه روش رو فرمودی پیاده کنه !!! که نتیجه بخش هم نیست،
شستن راحت تر نیست ؟؟
فاطمه سحری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
3
پاسخ
خواستم بهتون بگم این کارا فایده نداره فرش رو بلند کنید اون قسمت که ادرار کرده یه لگن بزرگ بزارید زیر فرش از بالا آب بریزید با پارچ از زیر آبه می‌ریزه تو لگن چند بار این کار رو بکنید اون قسمت تمیز میشه خواستین تایت بزنید واین کار رو چند بار تکرار کنید بعد با یه پارچه ضخیم آب فرش رو بگیرید سپس زیر فرش یه سبد میوه بزارید تا فرش در محیط خونه خشک بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
1
1
پاسخ
در مورد پاک شدن از نجسی آب باید ریخته بشه
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