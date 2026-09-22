راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
به گزارش تابناک؛ ظاهر لکه ممکن است زود از بین برود، اما مایع به عمق پرز و گاهی سطح زیر فرش نفوذ میکند. خوشبوکردن سطح، منبع آلودگی را از بین نمیبرد و بو با رطوبت دوباره بازمیگردد.
مهمترین اشتباه در چنین شرایطی، ریختن مقدار زیادی آب و مالش شدید فرش است. این کار محدوده آلودگی را بزرگتر میکند و مایع را به عمق بیشتری میفرستد. سرعت عمل مهم است، اما باید مرحلهبهمرحله و بدون عجله عمل کنید.
مرحله اول؛ رطوبت را جذب کنید، لکه را نمالید
چند دستمال سفید و جاذب یا حوله بدون رنگ روی محل قرار دهید و با فشار دست، رطوبت را جذب کنید. دستمال را عوض کنید و این کار را تا زمانی ادامه دهید که رطوبت کمتری منتقل شود. حرکت رفتوبرگشتی یا مالش دایرهای انجام ندهید؛ زیرا لکه را پخش میکند.
اگر آلودگی تازه است، جذبکردن مایع مهمتر از استفاده فوری از شوینده است.
مرحله دوم؛ محلول را ابتدا در قسمت پنهان آزمایش کنید
فرشهای ماشینی، پشمی، دستباف و ابریشمی واکنش یکسانی به مواد ندارند. پیش از استفاده از هر محلول، مقدار کمی از آن را روی گوشهای پنهان آزمایش کنید. اگر رنگ به دستمال منتقل شد، بافت تغییر کرد یا هاله ایجاد شد، ادامه ندهید.
برای یک لکه تازه روی فرش ماشینی مقاوم، مقدار کمی آب خنک یا ولرم و شوینده ملایم میتواند به جمعکردن آلودگی سطحی کمک کند. دستمال را به محلول آغشته کنید و با ضربههای آرام روی لکه بگذارید؛ محل را خیس نکنید. سپس با دستمال نمدار تمیز، باقیمانده شوینده را بردارید.
سرکه و جوششیرین را چگونه استفاده کنیم؟
سرکه سفید رقیقشده ممکن است بوی سطحی برخی فرشهای ماشینی را کاهش دهد، اما برای همه الیاف مناسب نیست. آن را غلیظ روی فرش نریزید و ابتدا آزمایش رنگ انجام دهید. روی فرش دستباف، پشمی یا ابریشمی بدون نظر متخصص استفاده نکنید.
پس از خشکشدن نسبی محل، مقدار کمی جوششیرین بپاشید، چند ساعت صبر کنید و با جاروبرقی جمع کنید. مخلوطکردن بیاندازه سرکه، جوششیرین و چند شوینده نتیجه را بهتر نمیکند.
برای ادرار سگ و گربه چه تفاوتی وجود دارد؟
بوی ادرار حیوانات ممکن است پس از خشکشدن دوباره احساس شود؛ بهخصوص اگر آلودگی به لایه زیرین رسیده باشد. پاککنندههای آنزیمی مخصوص حیوانات برای تجزیه ترکیبات آلی ساخته شدهاند و در بسیاری از موارد از پوشاندن بو با خوشبوکننده مؤثرترند. محصول باید متناسب با فرش باشد و دقیقاً طبق دستور سازنده استفاده شود.
اگر بو باقی بماند، حیوان ممکن است دوباره همان نقطه را انتخاب کند. زیر فرش و کف خانه را نیز بررسی کنید؛ گاهی منبع بو در سطح زیرین است.
هرگز وایتکس را با لکه ادرار ترکیب نکنید
استفاده از سفیدکننده کلردار روی لکه ادرار میتواند هم به رنگ و الیاف فرش آسیب بزند و هم بخارات خطرناک ایجاد کند. وایتکس را با ادرار، آمونیاک، سرکه یا شویندههای دیگر مخلوط نکنید. اگر پیشتر مادهای روی لکه ریختهاید، پیش از افزودن هر محصول جدید، ترکیب قبلی را در نظر بگیرید.
آب داغ، بخارشوی و حرارت مستقیم نیز همیشه انتخاب خوبی نیستند. گرما ممکن است بعضی لکهها را تثبیت کند یا به بافت و رنگ فرش حساس آسیب بزند. سشوار داغ را نزدیک فرش نگیرید و برای خشککردن از جریان هوای ملایم استفاده کنید.
لکه خشک و قدیمی را چگونه پیدا کنیم؟
اگر لکه دیده نمیشود، فرش را از هر دو طرف بررسی کنید. تغییر رنگ، خشکی پرز یا هاله زرد میتواند محل را نشان دهد. گاهی آلودگی از فرش عبور کرده و به کف رسیده است.
روی لکه قدیمی چند محلول را پشتسرهم امتحان نکنید. باقیمانده مواد قبلی ممکن است با محصول جدید واکنش دهد. مواد استفادهشده را به متخصص اطلاع دهید.
چه زمانی باید فرش را به متخصص سپرد؟
اگر بو پس از خشکشدن بازمیگردد، وسعت آلودگی زیاد است، مایع به پشت فرش نفوذ کرده یا فرش دستباف و ارزشمند است، شستوشوی نقطهای خانگی ریسک بیشتری دارد. زردی، تداخل رنگ، آسیب ریشه و استفاده قبلی از مواد قوی نیز از دلایل مراجعه به متخصصاند.
در چنین شرایطی، مجموعهای مانند قالیشویی اندرزگو میتواند نوع فرش، عمق آلودگی و روش مناسب لکهبرداری را بررسی کند. در شستوشوی تخصصی، آبکشی و خشککردن نیز متناسب با جنس فرش انجام میشود.
هنگام تحویل فرش، محل دقیق لکه، زمان ایجاد آن و تمام موادی را که استفاده کردهاید توضیح دهید. هیچ متخصصی نمیتواند پاکشدن کامل هر لکه قدیمی را بدون بررسی تضمین کند؛ پاسخ واقعبینانه بهتر از وعده قطعی است.
جلوگیری از ماندگارشدن بو
پس از تمیزکردن، محل باید کاملاً خشک شود. تا پیش از خشکشدن، وسیله سنگین روی آن قرار ندهید و فرش را در فضای بدون جریان هوا رها نکنید. برای حیوان خانگی، علت تکرار ادرار در یک نقطه را نیز بررسی کنید؛ مشکل آموزشی، استرس یا مسئله جسمی ممکن است باعث تکرار رفتار شود.
در نهایت، سه اصل را به خاطر بسپارید:ابتدا رطوبت را جذب کنید، لکه را نمالید و قبل از هر مادهای تست رنگ انجام دهید. اگر بو به عمق فرش رسیده باشد، تکرار روشهای خانگی معمولاً فقط زمان را از بین میبرد و کار شستوشوی تخصصی را دشوارتر میکند.
منبع: نمناک
هرچند کسانی که در منزل حیواناتی دارند که اسلام منع کرده و دیگه فرقی نمیکنه روش شستشو
شمایی که میخواهی آموزش بدهی حداقل درست و واقعی بده بقیه گردن خودش
ولی اون عزیزانی که وسواس دارند و خیلی تميز کارند و مرتب هستند و تیز و شجاع هستند فقط با آب روان وشتشو با تاید همون پودر رختشویی بهترين کار هست برای همه عزیزان بی حوصله و باحوصله،
شستن راحت تر نیست ؟؟