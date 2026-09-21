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مراسم وداع با پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی + عکس

مراسم وداع با پیکر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(ره) در بیت ایشان برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۲۴
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6850 بازدید
شبیری زنجانی

به گزارش تابناک، مراسم وداع با پیکر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(ره) با حضور علما، مردم و مسئولان در بیت ایشان برگزار شد. آیت‌الله سبحانی روز چهارشنبه بر پیکر این مرجع عالی‌قدر نماز اقامه می‌کند.

مراسم وداع با پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی

مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی، مرجع عالی‌قدر شیعیان، چهارشنبه اول مهرماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری(ع) آغاز خواهد شد و پیکر این مرجع عالی‌قدر به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع و در جوار کریمه اهل‌بیت(س) به خاک سپرده می‌شود.

مراسم وداع با پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی

منبع: تسنیم

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