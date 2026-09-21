سرکیسه کردن مردم با ادعای ارتباط با مقامات کشور

به گزارش تابناک، حسین فاضلی‌هریکندی ضمن اعلام صدور رأی قطعی و اجرای حکم پرونده فرد مدعی نفوذ در رده‌های بالای حاکمیتی کشور که اقدام به جعل دستخط و امضای مسئولان کشوری از جمله جعل نامه منتسب به روسای قوا کرده بود، گفت: پرونده این شخص با ۱۰ عنوان اتهامی از جمله کلاهبرداری، جعل حکم، امضا، مهر، فرمان و دستخط روسای قوا و اعمال‌نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در دادگستری کل استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ضمن تشریح نحوه شناسایی و تشکیل پرونده قضایی، به تماس تلفنی متهم با وی و انتصاب خود به یکی از نهاد‌های حاکمیتی اشاره کرد و افزود: بزهکار در تماس تلفنی با یک شماره خصوصی بدون نمایش شماره تماس گیرنده، با تلفن همراه اینجانب خود را از مسئولان بیت رهبری معرفی کرد و درخواست صدور رأی به نفع یک شخص را داشت که با توجه به ماهیت و نوع درخواست و غیرمعمول بودن خواسته وی، موضوع را جهت بررسی به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز ارجاع کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه با تشکیل پرونده قضایی، متهم توسط اداره کل اطلاعات استان شناسایی و بازداشت شد و با اشاره به کشف اقلام متعددی از متهم از قبیل سلاح کمری تقلبی، شوکر، افشانه و مشروبات الکلی خارجی مطرح کرد: در تحقیقات بعدی سه همکار وی شامل شخص عادی به اتهام غصب عنوان دولتی و دو نفر از کارمندان مخابرات البرز به اتهام مشارکت در جعل داده‌های رایانه‌ای از طریق برقراری غیرقانونی سرویس عدم نمایش شماره تلفن متهم، شناسایی و بازداشت شدند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه متهم با انتصاب خود به مقامات عالی نظام، کلاهبرداری می‌کرده است، متذکر شد: در تحقیقات مشخص شد وی با ادعای ارتباط با مقامات مختلف از جمله دفتر رهبر شهید انقلاب، روسای سابق و فعلی قوای مجریه و قضائیه و سایر مقامات قضایی، روسای اسبق مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، وزیر سابق اطلاعات، نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات استانی از جمله استاندار و فرماندهان انتظامی، وجوه مختلفی از مردم با ادعای انجام امورات آنها از طریق روالی غیرقانونی اخذ کرده است.

وی میزان برخی از وجوه اخذ شده با ادعای اعمال‌نفوذ در پرونده‌های حقوقی و شهرداری را در پرونده‌های دارای شاکی، بیش از ۳۶ میلیارد تومان و در یک پرونده دیگر بیش از ۲۰ هزار دلار بیان و اذعان کرد: در یک مورد شاکی که بعدا به سبب فشار روحی وارده، اقدام به خودکشی کرد و جان باخت در دادگاه ادعا کرد که متهم با معرفی خود به عنوان کارکنان عالی رتبه وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه دارای ارتباطات گسترده با نهاد رهبری و قوه قضائیه است بابت پیگیری پرونده عبور اتوبان از ملکی که داشتم به دفعات و مجموعاً مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اخذ کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان شگرد‌های عجیب متهم در خصوص نحوه ارتباط دادن خود به مقامات و مدیران کشوری و استانی اضافه کرد: در زمان بازداشت از منزل وی ۱۶ گوشی و بی سیم کشف و مشخص شد با معرفی خود به عنوان صاحب منصب، آشنا و نزدیک مسئولان کشوری، نزد افرادی که قصد کلاهبرداری از آنها را داشته در تماس‌های با گوشی‌های مختلف، شخص پشت خط را از مسئولان معرفی می‌کرده است. همچنین با تطمیع و فریب دو نفر از کارکنان مخابرات با ادعای نفوذ نزد مقامات، شماره تلفن خود را به حالت خصوصی تغییر داده بود و با همان شماره با افراد مختلف ارتباط برقرار می‌کرد.

فاضلی‌هریکندی افزود: وی خود را با سمت‌های مجعول مختلف، از طرف و یا همکار مقامات عالی نظام معرفی می‌کرد و مخاطبین تماس خود اعم از مردم عادی یا حتی برخی از کارکنان دستگاه‌های مختلف را به جهت عدم نمایش شماره تماس گیرنده و به تصور برقراری تماس از نهاد‌های حاکمیتی، فریب می‌داد. بر اساس رأی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، متهم ردیف اول مجموعاً به ۳۵ سال و ۶ ماه حبس، رد مال از قبیل ۳۶ میلیارد تومان و ۲۰ هزار دلار و ضبط اموال و جزای نقدی و متهم ردیف دوم به «اتهام غصب عنوان دولتی و اعمال‌نفوذ» به ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه متهمان ردیف سوم و چهارم که از کارمندان شرکت مخابرات استان البرز بودند بابت بزه «مشارکت در جعل داده‌های رایانه‌ای از طریق تغییر شماره تلفن متهم و تبدیل آن به خصوصی» به دو سال حبس محکوم شدند، خاطرنشان کرد: رأی صادره پس از فرجام‌خواهی متهمان، در دیوان عالی کشور تائید شد و هم‌اکنون هر چهار محکوم در زندان و در حال تحمل حبس هستند.