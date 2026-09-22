En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 45
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۴۱۸
کد خبر:۱۳۹۵۴۱۸
1860 بازدید
تکنوتابناک؛

چرا به کدپستی نیاز داریم؟

اگر نشانی دقیق خانه یا محل کار را می‌نویسیم، پس کد پستی دقیقا چه چیزی به آن اضافه می‌کند؟ پشت این رشته به‌ظاهر ساده از اعداد و حروف، شبکه‌ای پیچیده از مراکز تفکیک، مسیرهای پستی و منطق جغرافیایی قرار دارد که توضیح می‌دهد نامه چگونه از نقطه‌ای دور به مقصد نهایی می‌رسد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تانباک، با مقایسه سیستم‌های پستی آمریکا، بریتانیا و ایرلند نشان می‌دهد کد پستی همیشه صرفاً «نشانی کوتاه‌شده» نیست و حتی ممکن است منطق آن کاملاً متفاوت از مرزهای جغرافیایی باشد. ایرلند نیز با طراحی سیستمی متفاوت، این ایده را یک گام جلوتر برده است؛ تا جایی که خود کد پستی می‌تواند تقریباً نقش یک نشانی کامل را ایفا کند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو فیلم تکنولوژی کد پستی زیپ کد تکنوتابناک
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟