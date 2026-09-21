رهبر انصارالله: عربستان مجری اوامر آمریکا و اسرائیل است

رهبر انصارالله با متهم کردن عربستان به وابستگی به آمریکا، انگلیس و اسرائیل گفت: ریاض پس از حمایت یمن از غزه، بر حملات این کشورها برای نابودی زیرساخت‌های نظامی یمن حساب باز کرده است.

به گزارش تابناک؛ رهبر انصارالله گفت: عربستان در کنار آمریکا و اسرائیل برای نابودی توان نظامی یمن تلاش می‌کند.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله یمن، امروز دوشنبه سخنرانی خود را به مناسبت دوازدهمین سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر آغاز کرد.

الحوثی انقلاب ۲۱ سپتامبر را مایه آزادی و استقلال و رهایی از استکبار آمریکا دانست و گفت: نعمتِ آزادی، استقلال و متوقف کردن مسیر اشتباه قیمومت خارجی، نعمت بزرگی است.

وی با اشاره به اینکه آنچه پیش از انقلاب یمن رخ داد، مصادره آزادی و استقلال ملت و زیر سلطه بردن آن تحت قیمومت خارجی بود، گفت: اگر این انقلاب صورت نمی‌گرفت، ملت ما آزادی و استقلال خود را از دست می‌داد و به طور کامل تسلیم دشمنان می‌شد.

رهبر انصارالله در ادامه افزود: مسئله عجیب این است که برخی گروه‌ها پیش از انقلاب در یمن، تسلیم قیمومت خارجی شدند و آن را پذیرفتند و با آنها به گونه‌ای تعامل می‌کردند که گویا مؤسسات خیریه هستند.

الحوثی با تأکید بر اینکه پیش از انقلاب، حق تصمیم‌گیری در یمن به طرف‌های خارجی واگذار شده بود، خاطر نشان کرد: دولت صنعا تنها یک دولت صوری بود که فقط مجری دستورات آنها بود. وابستگی خارجی، کشور را به سوی فروپاشی، تجزیه، تفرقه و بحرانی کردن اوضاع سوق می‌داد.

عربستان انواع جنایت جنگی را در یمن انجام داد

رهبر انصارالله با اشاره به اینکه پیش از انقلاب، سفیر آمریکا برای یمن تصمیم می‌گرفت، گفت: آمریکا در صنعا هم پایگاه نظامی احداث کرده بود. پس از انقلاب، باز هم دشمنان علیه ملت ما توطئه کردند.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که هدف آمریکا، تسلط بر یمن باشد و بخواهد پایگاه‌های نظامی خود را حفظ کند، ما با این کشور مشکل خواهیم داشت.

الحوثی با بیان اینکه عربستان با مشارکت آمریکا، از روز نخست جنگ، فجیع‌ترین جنایات را در یمن انجام داد، تصریح کرد: تمامی تعاریف مربوط به جنایات جنگی، بر جنایاتی که رژیم سعودی در یمن انجام داده، صدق می‌کند.

رهبر انصارالله موضع بسیاری از کشور‌های عربی و اسلامی در قبال تجاوز عربستان به یمن را منفعلانه توصیف کرد و گفت: آمریکا پوشش سیاسی لازم را برای جنایاتی که در یمن انجام می‌شد فراهم کرد و قرارداد‌های تسلیحاتی بزرگی را برای کشتار مردم ما به عربستان ارائه داد.

وی با بیان اینکه عربستان در سال‌های تشدید تنش در یمن، چهره صهیونیستی خود را آشکار کرد، افزود: عربستان چهره وحشیانه خود را آشکار کرد و هزاران کودک، زن و غیرنظامی را به قتل رساند. عربستان همچنین بیش از ۲۰۰۰ مسجد را هدف قرار داد. ما اسناد و تصاویر مربوط به این جنایات را در اختیار داریم.

عربستان صرفا مجری اوامر آمریکا و اسرائیل است

الحوثی ضمن انتقاد از سکوت سایر کشور‌ها در برابر جنایات عربستان در یمن، گفت: اگر ملت ما در برابر این جنایات، منتظر سازمان ملل، شورای امنیت و دیگر نهاد‌ها می‌ماند، آنها هیچ کاری برای یمن انجام نمی‌دادند. برخی از مردم ما به دلیل مشکلات ناشی از محاصره عربستان مجبور شدند از برگ درختان تغذیه کنند.

وی با بیان اینکه روند ساخت تچهیزات نظامی یمن، پس از انقلاب، از نقطه صفر آغاز شد، ادامه داد: عربستان وابسته به آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است و هیچ برنامه مستقلی از خود ندارد. پس از حمایت یمن از غزه، عربستان بر حملات آمریکا، انگلیس و اسرائیل برای نابودی زیرساخت‌های نظامی ملت ما شرط‌بندی کرد.

رهبر انصارالله با تأکید بر اینکه عربستان فرودگاه‌های خود را به روی هواپیما‌های شناسایی اسرائیلی باز کرد تا از آنجا به سمت یمن پرواز کنند، خاطر نشان کرد: عربستان برای رهگیری موشک‌ها و پهپاد‌هایی که ما به سمت فلسطین اشغالی شلیک کردیم، تمام تلاش خود را به کار بست.

وی در ادامه گفت: عربستان از ابتدای جنگ، ملت ما را از نفت و گاز خود و درآمد‌های آن محروم کرد. دشمنان در تلاش هستند تا بر منابع ملت ما مسلط شده و تمامی مکان‌های استراتژیک آن را به پایگاه‌های نظامی خود تبدیل کنند.

منبع: فارس