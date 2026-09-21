دو هوش مصنوعی چینی برای ایرانیها تحریم شد
دسترسی کاربران ایرانی به دو هوش مصنوعی چینی Qwen و Kimi با خطا مواجه شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۰۲| |
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به گزارش تابناک؛ دسترسی کاربران ایرانی به دو هوش مصنوعی چینی Qwen و Kimi با خطاهای دسترسی مواجه شده و نسخه وب و API این سرویسها برای برخی کاربران در دسترس نیست.
به گزارش زومیت، دسترسی کاربران ایرانی به دو مدل هوش مصنوعی چینی Qwen متعلق به علیبابا و Kimi متعلق به مونشات با اختلال جدی مواجه شده است. گزارش کاربران از خطاهای دسترسی در نسخه وب و API این دو سرویس حکایت دارد.
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برخی کاربران با خطای ۴۰۳ و پیام محدودیت جغرافیایی روبهرو شدهاند؛ بااینحال، شرکتهای سازنده هنوز بهطور رسمی اعمال محدودیت علیه کاربران ایرانی را تأیید نکردهاند.
علت این اختلال نیز مشخص نیست و میتواند موقت یا ناشی از اعمال محدودیت جغرافیایی باشد.
منبع: زومیت
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