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دو هوش مصنوعی چینی برای ایرانی‌ها تحریم شد

دسترسی کاربران ایرانی به دو هوش مصنوعی چینی Qwen و Kimi با خطا‌ مواجه شده‌ است.
کد خبر: ۱۳۹۵۴۰۲
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هوش مصنوعی

به گزارش تابناک؛ دسترسی کاربران ایرانی به دو هوش مصنوعی چینی Qwen و Kimi با خطا‌های دسترسی مواجه شده و نسخه وب و API این سرویس‌ها برای برخی کاربران در دسترس نیست.

به گزارش زومیت، دسترسی کاربران ایرانی به دو مدل هوش مصنوعی چینی Qwen متعلق به علی‌بابا و Kimi متعلق به مون‌شات با اختلال جدی مواجه شده است. گزارش کاربران از خطا‌های دسترسی در نسخه وب و API این دو سرویس حکایت دارد.

برخی کاربران با خطای ۴۰۳ و پیام محدودیت جغرافیایی روبه‌رو شده‌اند؛ بااین‌حال، شرکت‌های سازنده هنوز به‌طور رسمی اعمال محدودیت علیه کاربران ایرانی را تأیید نکرده‌اند.

علت این اختلال نیز مشخص نیست و می‌تواند موقت یا ناشی از اعمال محدودیت جغرافیایی باشد.

منبع: زومیت

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