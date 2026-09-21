پس از واریز یارانه دهک‌های اول تا سوم، حالا نوبت به دهک‌های چهارم تا نهم رسید. در مرحله ۱۸۷ یارانه شهریور، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به حساب مشمولان واریز شد.

به گزارش تابناک؛ پرداخت یارانه نقدی شهریورماه برای دهک‌های چهارم تا نهم در قالب مرحله ۱۸۷ انجام شد. مبلغ پایه یارانه این گروه به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است و میزان دریافتی خانوار بر اساس تعداد اعضای مشمول تعیین می‌شود.

یارانه شهریور دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است یارانه نقدی مرحله ۱۸۷ مربوط به شهریورماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شده و قابل برداشت است.

در این مرحله مجموعاً ۱۳۵ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال معادل ۱۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان به حساب ۱۵ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۵۰۳ سرپرست خانوار واریز شده است.

به این ترتیب، مشمولان این مرحله می‌توانند موجودی حساب خود را بررسی و یارانه واریزشده را برداشت کنند.

مبلغ یارانه دهک‌های چهارم تا نهم چقدر است؟

یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین یک خانوار دو نفره، در حالت عادی ۶۰۰ هزار تومان و یک خانوار چهار نفره یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

مبلغ نهایی دریافتی خانوار به تعداد اعضای مشمول بستگی دارد و در صورت اعمال کسورات قانونی، ممکن است با رقم محاسبه‌شده بر اساس تعداد اعضا متفاوت باشد.

چرا مبلغ واریزی ممکن است کمتر باشد؟

یکی از مواردی که می‌تواند رقم قابل برداشت را تغییر دهد، اعمال کسورات مربوط به برخی تعهدات مالی و اقساط تسهیلات است. به همین دلیل، اگر مبلغ موجود در حساب با رقم مورد انتظار خانوار مطابقت نداشته باشد، باید کسورات احتمالی نیز بررسی شود.

یارانه شهریور ۱۴۰۵ برای چه تعداد خانوار پرداخت شد؟

در مرحله ۱۸۷، یارانه نقدی شهریورماه برای ۱۵ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۵۰۳ سرپرست خانوار از دهک‌های چهارم تا نهم پرداخت شد.

مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این مرحله نیز ۱۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان اعلام شده است. این پرداخت پس از واریز یارانه دهک‌های اول تا سوم انجام شده و بخش مربوط به دهک‌های چهارم تا نهم را تکمیل کرده است.

یارانه نقدی شهریور قابل برداشت است

با انجام واریز مرحله ۱۸۷، یارانه نقدی شهریورماه دهک‌های چهارم تا نهم در حساب سرپرستان خانوار قرار گرفته و قابل برداشت است؛ بنابراین مشمولان این گروه برای اطلاع از مبلغ دقیق دریافتی، می‌توانند موجودی حساب خود را بررسی کنند.