ترامپ با انتشار پیامی در تروث‌سوشال تلفات جنگ اوکراین را «مایه شرمساری» دانست و به دلیل حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه ابراز تأسف نمود.

به گزارش تابناک؛ ترامپ با انتشار پیامی در تروث‌سوشال تلفات جنگ اوکراین را «مایه شرمساری» دانست و به دلیل حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه ابراز تأسف نمود.

وی در این باره نوشت: «روسیه متأسفانه به‌دلیل جنگ با اوکراین، کنترل صنعت گازوئیل خود را از دست داده است. شمار زیادی از پالایشگاه‌های گازوئیل آنها منفجر شده و دست‌کم به‌طور موقت از کار افتاده‌اند.»

حمله به زیرساخت‌های روسیه در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ هفته گذشته مدعی شده بود که روسیه و اوکراین برای توقف حمله به زیرساخت‌های انرژی با یکدیگر توافق کرده‌اند.

این حملات منجر به افزایش قیمت گازوئیل در کشور‌های مختلف جهان از جمله آمریکا شده و بر بحران انرژیِ ناشی از تجاوز نظامی علیه ایران افزوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه خواستار پایان جنگ اوکراین شد و گفت: «این جنگ مسخره و بی‌پایان با اوکراین باید پایان یابد. تمام جهان آسیب می‌بیند، چون هر ماه ۲۵٬۰۰۰ نفر، عمدتاً سرباز، کشته می‌شوند. چقدر مایه تأسف و شرمساری است.»

دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی مدعی بود که در عرض یک شبانه‌روز می‌تواند به جنگ اوکراین پایان دهد، اما اکنون یک سال و هشت ماه از بازگشت او به کاخ سفید می‌گذرد.