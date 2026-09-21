آسپرین؛
چرا بعضیها نمیتوانند از جمعکردن دست بکشند؟
از اسباببازیهای قدیمی و کتابهای کمیک گرفته تا کارتهای کمیاب و فیگورهایی که گاه با قیمتهای عجیب معامله میشوند، کلکسیونداری برای بسیاری فقط یک سرگرمی ساده نیست. پشت میل به پیداکردن، کاملکردن و نگهداشتن این اشیا، ترکیبی از نوستالژی، هویت شخصی، هیجان و سازوکارهای پاداش مغز قرار دارد. اما چه زمانی این علاقهٔ لذتبخش میتواند از یک سرگرمی بیضرر به رفتاری پرهزینه و حتی وسواسگونه تبدیل شود؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نگاهی به روانشناسی کلکسیونداری و دلیل جذابیت عجیب اشیای کمیاب برای مغز انسان دارد.
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