از اسباب‌بازی‌های قدیمی و کتاب‌های کمیک گرفته تا کارت‌های کمیاب و فیگورهایی که گاه با قیمت‌های عجیب معامله می‌شوند، کلکسیون‌داری برای بسیاری فقط یک سرگرمی ساده نیست. پشت میل به پیداکردن، کامل‌کردن و نگه‌داشتن این اشیا، ترکیبی از نوستالژی، هویت شخصی، هیجان و سازوکارهای پاداش مغز قرار دارد. اما چه زمانی این علاقهٔ لذت‌بخش می‌تواند از یک سرگرمی بی‌ضرر به رفتاری پرهزینه و حتی وسواس‌گونه تبدیل شود؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نگاهی به روان‌شناسی کلکسیون‌داری و دلیل جذابیت عجیب اشیای کمیاب برای مغز انسان دارد.