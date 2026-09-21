جژئیات جدید از بازگشت ۱۰ استاد پزشکی به کشور +فیلم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به بازگشت ۱۰ استاد برجسته پزشکی به کشور، تصویری از واقعیت مهاجرت معکوس در حوزه سلامت ارائه داد و تأکید کرد که بسیاری از تصورات رایج درباره زندگی و کار در خارج، از واقعیت فاصله دارد.
دکتر نادر توکلی در گفتوگو با تابناک اظهار داشت:در یک سال اخیر روند مهاجرت کادر درمان کاهش یافته و حتی شاهد مهاجرت معکوس بودهایم. به این صورت که ما شاهدیم تعدادی از اعضای هیئت علمی و پزشکان برجسته که پیشتر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده بودند، به کشور بازگشته و مشغول فعالیت شدهاند.
به گفته وی بازگشت این تعداد از اساتید ما نشان میدهد که نگاه برخیها و عمده تبلیغات به حضور در خارج از کشور، گاه دور از واقعیت و گمراهکننده بوده است.
وی افزود: از سوی برخی عنوان میشود که خارج میتواند مدینه فاضله باشد یا شرایط خاصی ایجاد کند؛ اما اکثر این استادانی که رفتهاند و اکنون بازگشتهاند – و حتی میتوانیم ترتیب مصاحبه با آنها با رسانهها را نیز بدهیم – مشخصاً به این نکته اشاره کردهاند که در اتمسفر نظام سلامت ایران، قدر بسیاری از داشتهها و جنبههای مثبت را نمیدانیم.»
دکتر توکلی بخش دوم این بازگشت را نیز مهم دانست و افزود: «دانشگاه محیط امن، پویا و بسیار مثبتی برای فعالیت پزشکان فراهم کرده است. همین بستر، انگیزه بازگشت و ماندگاری را تقویت میکند.»
مهاجرت معکوس تعداد ۱۰ نفر از پزشکان و اعضای هیأت علمی، آن هم در یک دانشگاه اتفاق ارزندهای به شمار میرود و امید میرود با توجه به مسئولان به بهبود شرایط دانشگاهها و کل شهروندان، اساسا مهاجرت به خارج جریان نداشته باشد.