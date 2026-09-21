جژئیات جدید از بازگشت ۱۰ استاد پزشکی به کشور +فیلم

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، تعداد ۱۰ نفر از استادان پزشکی این دانشگاه که مهاجرت کرده بودند اکنون به دانشگاه بازگشته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به بازگشت ۱۰ استاد برجسته پزشکی به کشور، تصویری از واقعیت مهاجرت معکوس در حوزه سلامت ارائه داد و تأکید کرد که بسیاری از تصورات رایج درباره زندگی و کار در خارج، از واقعیت فاصله دارد.

دکتر نادر توکلی در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت:در یک سال اخیر روند مهاجرت کادر درمان کاهش یافته و حتی شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم. به این صورت که ما شاهدیم تعدادی از اعضای هیئت علمی و پزشکان برجسته که پیش‌تر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده بودند، به کشور بازگشته و مشغول فعالیت شده‌اند.

به گفته وی بازگشت این تعداد از اساتید ما نشان می‌دهد که نگاه برخی‌ها و عمده تبلیغات به حضور در خارج از کشور، گاه دور از واقعیت و گمراه‌کننده بوده است.

وی افزود: از سوی برخی عنوان می‌شود که خارج می‌تواند مدینه فاضله باشد یا شرایط خاصی ایجاد کند؛ اما اکثر این استادانی که رفته‌اند و اکنون بازگشته‌اند – و حتی می‌توانیم ترتیب مصاحبه با آن‌ها با رسانه‌ها را نیز بدهیم – مشخصاً به این نکته اشاره کرده‌اند که در اتمسفر نظام سلامت ایران، قدر بسیاری از داشته‌ها و جنبه‌های مثبت را نمی‌دانیم.»

دکتر توکلی بخش دوم این بازگشت را نیز مهم دانست و افزود: «دانشگاه محیط امن، پویا و بسیار مثبتی برای فعالیت پزشکان فراهم کرده است. همین بستر، انگیزه بازگشت و ماندگاری را تقویت می‌کند.»

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مهاجرت معکوس تعداد ۱۰ نفر از پزشکان و اعضای هیأت علمی، آن هم در یک دانشگاه اتفاق ارزنده‌ای به شمار می‌رود و امید می‌رود با توجه به مسئولان به بهبود شرایط دانشگاه‌ها و کل شهروندان، اساسا مهاجرت به خارج جریان نداشته باشد.