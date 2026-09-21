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رئیس دانشگاه علوم پزشکی با تابناک مطرح کرد

جژئیات جدید از بازگشت ۱۰ استاد پزشکی به کشور +فیلم

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، تعداد ۱۰ نفر از استادان پزشکی این دانشگاه که مهاجرت کرده بودند اکنون به دانشگاه بازگشته‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۸۸
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به بازگشت ۱۰ استاد برجسته پزشکی به کشور، تصویری از واقعیت مهاجرت معکوس در حوزه سلامت ارائه داد و تأکید کرد که بسیاری از تصورات رایج درباره زندگی و کار در خارج، از واقعیت فاصله دارد.

دکتر نادر توکلی در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت:در یک سال اخیر روند مهاجرت کادر درمان کاهش یافته و حتی شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم. به این صورت که ما شاهدیم تعدادی از اعضای هیئت علمی و پزشکان برجسته که پیش‌تر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده بودند، به کشور بازگشته و مشغول فعالیت شده‌اند. 

به گفته وی بازگشت این تعداد از اساتید ما نشان می‌دهد که نگاه برخی‌ها و عمده تبلیغات به حضور در خارج از کشور، گاه دور از واقعیت و گمراه‌کننده بوده است. 

وی افزود: از سوی برخی عنوان می‌شود که خارج می‌تواند مدینه فاضله باشد یا شرایط خاصی ایجاد کند؛ اما اکثر این استادانی که رفته‌اند و اکنون بازگشته‌اند – و حتی می‌توانیم ترتیب مصاحبه با آن‌ها با  رسانه‌ها را نیز بدهیم – مشخصاً به این نکته اشاره کرده‌اند که در اتمسفر نظام سلامت ایران، قدر بسیاری از داشته‌ها و جنبه‌های مثبت را نمی‌دانیم.»

دکتر توکلی بخش دوم این بازگشت را نیز مهم دانست و افزود: «دانشگاه محیط امن، پویا و بسیار مثبتی برای فعالیت پزشکان فراهم کرده است. همین بستر، انگیزه بازگشت و ماندگاری را تقویت می‌کند.»

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مهاجرت معکوس تعداد ۱۰ نفر از پزشکان و اعضای هیأت علمی، آن هم در یک دانشگاه اتفاق ارزنده‌ای به شمار می‌رود و امید می‌رود با توجه به مسئولان به بهبود شرایط دانشگاه‌ها و کل شهروندان، اساسا مهاجرت به خارج جریان نداشته باشد.

 

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نادر توکلی دانشگاه علوم پزشکی ایران مهاجرت معکوس اساتید پزشکی
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