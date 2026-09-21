برای تداوم نسل بشر، حداقل چند انسان مورد نیاز است؟

اگر یک فاجعه جهانی بیشتر انسان‌ها را نابود کند، زنده ماندن چند نفر برای ادامه نسل بشر کافی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش فقط به غذا، آب و پناهگاه مربوط نمی‌شود؛ تنوع ژنتیکی و خطر انتقال ژن‌های بیماری‌زا می‌تواند سرنوشت نسل‌های بعدی را تعیین کند. پژوهشگران با استفاده از مطالعات جمعیت‌های در معرض انقراض و مدل‌های مربوط به ایجاد مستعمره‌های فضایی، سناریوهای متفاوتی را بررسی کرده‌اند؛ از گروه‌های بزرگ بازماندگان تا شرایط بسیار افراطی که در آن انتخاب افراد و نحوه تولیدمثل اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی می‌کند که حد واقعی بقای ژنتیکی بشر تا کجا می‌تواند پایین بیاید.