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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۳۸۵
کد خبر:۱۳۹۵۳۸۵
2883 بازدید
تکنوتابناک؛

یک موجود چهار بُعدی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

تصور کنید جسمی از درون اتاقی کاملاً بسته ناپدید شود، بی‌آنکه هیچ دیوار یا شیشه‌ای شکسته شود. آنچه در نگاه نخست شبیه جادو به نظر می‌رسد، با تغییر زاویه نگاه به مفهوم «بُعد» می‌تواند توضیحی کاملاً متفاوت پیدا کند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، با مثال جهان دوبعدی نشان می‌دهد چرا موجودی محدود به ابعاد کمتر، قادر به درک برخی حرکت‌ها نیست و سپس همین منطق را به فرض وجود بُعد فضایی چهارم تعمیم می‌دهد؛ مفهومی که می‌تواند برداشت ما از فضا، اشکال چهاربعدی و حتی برخی ایده‌های فیزیک نظری را به چالش بکشد.
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ویدیو فیلم تکنوتابناک بعد چهارم چهار بعدی تکنولوژی
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