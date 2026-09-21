بیشتر نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز عراقی است
بیشتر نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز متعلق به عراق هستند و این کشور در جریان انرژی منطقه سهم قابل توجهی دارد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۸۴| |
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به گزارش تابناک؛ وزیر عراق اعلام کرد: بخش عمدهای از نفتکشهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، عراقی هستند.
باسم محمد خضیر گفت: عراق موفق شد در یک رکورد کمسابقه، حجم صادرات نفت خود را به ۴ میلیون بشکه در طول یک روز برساند.
بخش عمدهای از نفتکشهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، عراقی هستند که نشاندهنده سهم بالای این کشور در جریان انرژی منطقه است.
منبع: تسنیم
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