بیشتر نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز عراقی است

بیشتر نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز متعلق به عراق هستند و این کشور در جریان انرژی منطقه سهم قابل توجهی دارد.