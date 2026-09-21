توقیف شناورهای آمریکایی برای جبران خسارت

به گزارش تابناک؛ حسن عبدلیان‌پور امروز در جریان هجدهمین تور نظارتی قوه قضاییه و در بازدید از اسکله صیادی بندرعباس، با تشریح روند پیگیری حقوقی خسارت‌های ناشی از حملات اخیر اظهار کرد: برای طرح دعوای مؤثر و دستیابی به نتیجه، نخستین گام، کارشناسی دقیق و مستندسازی خسارت‌هاست که از نخستین روز وقوع حملات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان در استان‌های مختلف کشور، به‌ویژه هرمزگان، در ۲۰ رشته و حوزه تخصصی برای بررسی و تعیین میزان خسارت‌ها حضور یافتند و فرآیند کارشناسی خسارت‌های واردشده به شناور‌ها در حال انجام است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به آخرین آمار این فرآیند گفت: تاکنون خسارت ۵۳۷ مورد از شناور‌های مورد حمله کارشناسی شده است که این اقدامات در بندرعباس، قشم، بندرلنگه و جاسک انجام شده و روند کارشناسی همچنان ادامه دارد.

عبدلیان‌پور تأکید کرد: در این فرآیند تلاش شده است اصول سرعت و دقت به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و پس از تکمیل کارشناسی‌ها، از صاحبان شناور‌ها و افراد آسیب‌دیده وکالت اخذ می‌شود تا بر اساس وکالت‌های ارائه‌شده، دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به خسارت‌ها پیگیری شود.

وی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری توضیح داد: این پرونده‌ها ابتدا در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها تشکیل و سپس برای رسیدگی به دادسرای بین‌الملل تهران و دادگاه انقلاب تهران ارجاع می‌شوند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پرونده در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است و برای بررسی این پرونده‌ها نیز شعبه ویژه تشکیل شده است.

عبدلیان‌پور درباره پیگیری دعاوی حقوقی نیز گفت: مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی در بخش حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران در حال پیگیری است و در هفته‌ها و ماه‌های آینده، جلسات رسیدگی به این پرونده‌ها به نوبت برگزار خواهد شد.

وی افزود: تلاش می‌شود این جلسات با حضور خانواده شهدا و افراد آسیب‌دیده برگزار شود تا روند رسیدگی به مطالبات آنان نیز دنبال شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به توقیف برخی شناور‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی در آب‌های منطقه تصریح کرد: تعدادی از کشتی‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز و خلیج فارس بر اساس احکام قضایی توقیف شده‌اند و قرار است از محل فروش این کشتی‌ها، خسارت خانواده‌ها و افرادی که در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، پرداخت شود.

عبدلیان‌پور همچنین درباره هزینه‌های کارشناسی و وکالت گفت: در این روند هیچ هزینه‌ای از آسیب‌دیدگان دریافت نمی‌شود و پیگیری‌های حقوقی پرونده‌ها به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به نتایج پیگیری‌های انجام‌شده افزود: این اقدامات تاکنون به نتایجی نیز منجر شده و بخشی از آرای صادرشده وارد مرحله اجرا شده است؛ از جمله در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای که هزینه‌های مربوط پرداخت شده و به هر خانواده ۲ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

منبع: تسنیم