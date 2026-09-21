آسپرین؛
اگر همه پشههای جهان را نابود کنیم چه اتفاقی میافتد؟
پشهها سالانه جان صدها هزار انسان را میگیرند و ناقل بیماریهایی مانند مالاریا، تب دِنگی، زیکا و تب زرد هستند؛ بنابراین نابودی کامل آنها در نگاه اول میتواند راهحلی بسیار جذاب به نظر برسد. اما پشهها فقط دشمن انسان نیستند و بخشی از زنجیره غذایی و بومسازگان نیز محسوب میشوند. دانشمندان برای کاهش جمعیت گونههای بیماریزا، از باکتری ولباخیا تا فناوری رانش ژنی، روشهای متفاوتی را آزمایش کردهاند؛ روشهایی که خود پرسشهای علمی و اخلاقی تازهای ایجاد کردهاند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی میکند که اگر واقعاً امکان حذف تمام پشهها وجود داشت، آیا تصمیم درستی بود یا میتوانست پیامدهایی کاملاً غیرمنتظره داشته باشد؟
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