استانداری هرمزگان خبر مدارس را تکذیب کرد

به گزارش تابناک؛ استانداری هرمزگان خبر منتشرشده در برخی کانال‌های خبری مبنی بر غیرحضوری شدن کلیه مدارس استان طی دو ماه آینده را تکذیب کرد و اعلام کرد جزئیات تصمیمات جدید درباره نحوه فعالیت مدارس، به‌زودی از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در پی انتشار خبری با عنوان «کلیه مدارس هرمزگان تا دو ماه آینده غیرحضوری شد» در برخی کانال‌های خبری، استانداری هرمزگان اعلام کرد این خبر صحت ندارد و تصمیمی با این مضمون ابلاغ نشده است.

این تکذیبیه در شرایطی منتشر می‌شود که با توجه به شرایط ویژه جنوب کشور، تداوم تحولات منطقه‌ای و نگرانی خانواده‌ها درباره آغاز سال تحصیلی، موضوع نحوه فعالیت مدارس هرمزگان مورد توجه جدی خانواده‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است.

نگرانی‌ها درباره بازگشایی مدارس در استان، به‌ویژه پس از حمله آمریکای جنایتکار به مدرسه در میناب و شهادت و مجروح شدن جمعی از دانش‌آموزان و کادر آموزشی، افزایش یافته و خانواده‌ها خواستار توجه به شرایط امنیتی مناطق مختلف استان در تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس هستند.

در همین زمینه، احمد جباری، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تداوم تحولات منطقه‌ای و نگرانی‌های مردم درباره امنیت مناطق ساحلی و مرزی استان، خواستار بررسی شرایط هر منطقه به صورت جداگانه شده است.

جباری اظهار کرد: با توجه به تداوم تحولات منطقه‌ای و جنگ‌های پراکنده در سواحل، همچنین نگرانی‌های مردم درباره ناامنی در مناطق مرزی و ساحلی هرمزگان، لازم است تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه انجام شود.

وی همچنین خواستار برگزاری غیرحضوری مدارس مناطق ساحلی و مرزی شرق هرمزگان شده است.

منبع: فارس