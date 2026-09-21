سنتشکنی ترامپ در استقبال از رئیسجمهور چین
سنتشکنی ترامپ در استقبال از رئیسجمهور چین با حضور شخصی او در محل فرود هواپیمای رئیسجمهور چین رقم میخورد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۷۹| |
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به گزارش تابناک؛ ترامپ برخلاف رویه معمول شخصا به استقبال رئیسجمهور چین خواهد رفت.
واشنگتنتایمز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گفت: هنگامی که هواپیمای رئیسجمهور چین طی روز چهارشنبه در نزدیکی واشنگتن فرود بیاید، ترامپ شخصاً برای استقبال از او حضور خواهد یافت.
این اقدام غیر معمول است، زیرا ترامپ معمولاً دیدار با رهبران خارجی را در کاخ سفید انجام میدهد.
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