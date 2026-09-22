دکتر بیاتا هالاسی، ویروس‌شناس کروات، پس از بازگشت چندباره سرطان پستان تصمیمی گرفت که از ویروس‌ها برای حمله مستقیم به تومور خودش استفاده کند. او با تکیه بر دانش تخصصی و امکانات آزمایشگاهی، درمانی تجربی را آغاز کرد که از مسیرهای معمول پزشکی فاصله داشت و واکنش‌های گسترده‌ای نیز در میان متخصصان برانگیخت. اما چرا بعضی ویروس‌ها می‌توانند به دشمن سلول‌های سرطانی تبدیل شوند و دستگاه ایمنی را علیه تومور بسیج کنند؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستان آزمایشی پرخطر را روایت می‌کند که مرز میان پژوهش پزشکی، درمان شخصی و محدودیت‌های اخلاقی را به چالش کشید.