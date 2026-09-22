آسپرین؛
این ویروسها سرطان را در انسان شکست دادند
دکتر بیاتا هالاسی، ویروسشناس کروات، پس از بازگشت چندباره سرطان پستان تصمیمی گرفت که از ویروسها برای حمله مستقیم به تومور خودش استفاده کند. او با تکیه بر دانش تخصصی و امکانات آزمایشگاهی، درمانی تجربی را آغاز کرد که از مسیرهای معمول پزشکی فاصله داشت و واکنشهای گستردهای نیز در میان متخصصان برانگیخت. اما چرا بعضی ویروسها میتوانند به دشمن سلولهای سرطانی تبدیل شوند و دستگاه ایمنی را علیه تومور بسیج کنند؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستان آزمایشی پرخطر را روایت میکند که مرز میان پژوهش پزشکی، درمان شخصی و محدودیتهای اخلاقی را به چالش کشید.
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