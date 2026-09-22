En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 364
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۳۷۷
کد خبر:۱۳۹۵۳۷۷
1948 بازدید
آسپرین؛

این ویروس‌ها سرطان را در انسان شکست دادند

دکتر بیاتا هالاسی، ویروس‌شناس کروات، پس از بازگشت چندباره سرطان پستان تصمیمی گرفت که از ویروس‌ها برای حمله مستقیم به تومور خودش استفاده کند. او با تکیه بر دانش تخصصی و امکانات آزمایشگاهی، درمانی تجربی را آغاز کرد که از مسیرهای معمول پزشکی فاصله داشت و واکنش‌های گسترده‌ای نیز در میان متخصصان برانگیخت. اما چرا بعضی ویروس‌ها می‌توانند به دشمن سلول‌های سرطانی تبدیل شوند و دستگاه ایمنی را علیه تومور بسیج کنند؟ این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، داستان آزمایشی پرخطر را روایت می‌کند که مرز میان پژوهش پزشکی، درمان شخصی و محدودیت‌های اخلاقی را به چالش کشید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو فیلم ویروس سرطان بیاتا هالاسی درمان سرطان درمان سرطان سینه سرطان سینه سرطان پستان
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟