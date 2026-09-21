به گزارش تابناک؛ متن پیام مسعود پزشکیان به شرح زیر است:

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

خبر درگذشت فقیه برجسته و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله العظمی آقای سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره)، موجب اندوه و تألم خاطر گردید.

آیت‌الله شبیری زنجانی، فقیهی ژرف‌اندیش، محققی سترگ در قلمرو علوم اسلامی بویژه در زمینه فقه، حدیث، رجال و تاریخ و گنجینه‌ای از سیره و تجارب ارزشمند عالمان سلف بود که به وصف اخلاق‌مداری، مردم‌داری، رفق و مدارا و اهتمام به پیراستگی ذات دین از تحریف و خرافه سرآمد بود و به بیان نظرات روشنگرانه و خردپذیر، حریت و زهد در حوزه‌های علمیه و در جامعه علمی ایران اشتهار داشت و از استوانه‌های علمی، تحقیقی و اخلاقی حوزه‌های علمیه معاصر به‌شمار می‌رفت.

فقدان این فقیه برجسته خلل جبران‌ناپذیری است که تنها به لطف الهی و مدد حضرت بقیه‌الله اعظم (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) جبران‌پذیر است.

اینجانب درگذشت این عالم ربانی و فقیه صمدانی را به محضر بقیه الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، بیت شریف آن عزیز به ویژه آقازادگان محترم، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار، علو درجات و هم‌نشینی با اجداد طاهرینش مسألت دارم.»