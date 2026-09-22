چرتکه؛
چرا شرکتهای موفق قربانی موفقیت خود میشوند؟
«معمای نوآور» نظریهای است که یک تناقض عجیب در دنیای کسبوکار را توضیح میدهد: گاهی شرکتها نه به دلیل مدیریت ضعیف، بلکه دقیقاً به این دلیل شکست میخورند که مدیرانشان بر مشتریان فعلی، محصولات سودآور و تصمیمهای بهظاهر منطقی تمرکز میکنند. سقوط بلاکباستر در برابر ظهور نتفلیکس یکی از مشهورترین نمونههای این پدیده است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بررسی سرنوشت این دو شرکت و مفهوم «منحنی اس نوآوری» نشان میدهد چگونه فناوریها و کسبوکارهایی که در ابتدا کوچک، ضعیف یا بیاهمیت به نظر میرسند، ممکن است به تهدیدی جدی برای غولهای بازار، که بهظاهر منطقی تصمیم گیری میکنند،تبدیل شوند.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:ویدیو فیلم چرتکه منحنی اس نوآوری نتفلیکس نتفلیکس معمای نوآور بلاکباستر