هدف سفر مقام پاکستانی به ایران؛ تلاش برای پایان دادن به بنبست مذاکرات ایران و آمریکا
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، سیدمحسن نقوی وزیر کشور پاکستان در راس هیاتی با استقبال همتای ایرانی خود و مقامات وزارت امور خارجه وارد تهران شد. یک منبع در وزارت کشور پاکستان به الجزیره گفته است محسن نقوی، وزیر کشور عازم پایتخت ایران شده است تا درباره تلاشهای میانجیگرانه و راههای پایان دادن به وضعیت بنبست مذاکرات ایران و آمریکا گفتگو کند.
طی روزهای گذشته مقامات آمریکایی هم ادعای مذاکره با ایران را مطرح کردهاند. در این راستا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده اگر مسعود پزشکیان برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک باشد، حاضر است با او دیدار کند.
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اما او همزمان فشار و تهدید را حفظ کرده و گفته رهبران ایران باید «توافق کنند» و در غیر این صورت ایران با فروپاشی اقتصادی یا حتی از بین رفتن رهبری مواجه خواهد شد.
چند روز قبلتر، در ۱۶ سپتامبر، ترامپ گفته بود امیدوار است جنگ به پایان خود نزدیک شده باشد و درباره ایران گفته بود: «آنها میخواهند توافق کنند؛ خواهیم دید.»
از سویی دیگر مایک والتس، سفیر آمریکا در سازمان ملل در گفتوگو با شبکه سی ان ان مدعی شده است که «در باز است» و ایران میتواند برای مذاکره برگردد، مشروط به اینکه واشنگتن مذاکره را «با حسن نیت» بداند.
وقتی از او پرسیده شد آیا جنگ ممکن است تا پایان دوره ترامپ در ۲۰۲۹ ادامه پیدا کند، از تعیین جدول زمانی خودداری کرد و گفت بهطور مشخص نمیتواند زمانی تعیین کند.
او همچنین مدعی شده بود که زمان به نفع رئیسجمهور و ایالات متحده است.
والتس گفت هدف اصلی ترامپ این است که ایران هرگز سلاح هستهای نداشته باشد و در عین حال «فشار حداکثری» بر اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت.
تبادل پیام میان ایران و آمریکا از سوی قطر
به گزارش تابناک، در خصوص موضوع مذاکرات ایران و آمریکا همچنین ماجد بن محمد العَنصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته است قطر تقریباً دو هفته است در حال تبادل ایدهها و پیشنهادها میان ایران و آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات است.
به گفته وی تیم میانجیگری قطر در حال رفتوآمد میان پایتختهاست تا اختلافات باقیمانده را کاهش دهد و مذاکرات دوباره شروع شود.
وی همچنین گفت قطر از مقامهای دولت آمریکا اطمینانهایی دریافت کرده که واشنگتن خواهان رسیدن به توافق است.
او تأکید کرده که قطر در تلاش است هم مذاکرات تهران–واشنگتن را احیا کند و هم مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را حل کند.
شروط ایران برای بازگشت به مذاکره با آمریکا
این در حالی است که محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز اعلام کرده شروط ایران نیز از طریق قطر به واشنگتن منتقل شده و تهران منتظر پاسخ ترامپ است؛ شروط اعلامشده شامل پایان جنگ، آزادسازی داراییهای مسدودشده و پایان محاصره دریایی است.
به گزارش تابناک، کارشناسان از جمله «ولی نصر» مشاور خاورمیانهای دولت اوباما و استاد دانشگاه جانز هاپکینز معتقدند جنگ برخلاف محاسبات اولیه واشنگتن و اسرائیل، به نقطهای نرسیده که ایران از معادله منطقهای حذف شود؛ بلکه جنگ در حال بازآرایی توازن قدرت منطقهای است.
به اعتقاد وی ایران پس از مراحل اولیه جنگ همچنان ظرفیت اعمال نفوذ منطقهای دارد و نفوذ آمریکا در تعیین نظم آینده منطقه با محدودیتهایی مواجه شده است.
نصر پیشتر نیز استدلال کرده بود که تهران ممکن است فشار اقتصادی بسیار سنگینی را تحمل کند، چون تصور میکند اهرم هرمز میتواند فشار متقابل بر اقتصاد جهانی ایجاد کند؛ بنابراین از منظر نصر، جمله والتس مبنی بر «زمان به نفع ماست» الزاماً به معنی «ایران بهزودی تسلیم شرایط مذاکره میشود» نیست.
علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران نیز معتقد است ایران تلاش میکند مسئله هرمز را از یک موضوع صرفاً دوجانبه به مسئلهای با پشتیبانی منطقهای تبدیل کند؛ چون هرچه کشورهای عربی منطقه در یک ترتیبات مربوط به هرمز مشارکت بیشتری داشته باشند، برای واشنگتن دشوارتر میشود که آن را صرفاً «دیکته ایران» تلقی کند.