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بلو بیزنس در دسترس همه

کاربران بلو می‌توانند در بلو بیزنس حسابی مجزا برای مدیریت کسب‌وکار خود ایجاد کنند
کد خبر: ۱۳۹۵۳۶۸
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بلو بانک

با رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و افزایش سهم آن‌ها در اقتصاد، نیاز به ابزارهای مالی ساده و متناسب با نیازهای آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. برخی از کسب‌وکارهای کوچک برای مدیریت امور مالی خود از حساب‌های شخصی استفاده می‌کنند؛ رویکردی که باعث می‌شود تراکنش‌ها و هزینه‌های شخصی و کاری در یک حساب با یکدیگر ترکیب شوند و مدیریت، پیگیری و تفکیک جریان مالی کسب‌وکار دشوارتر شود. بلوبانک سامان با توجه به همین نیاز، «بلو بیزنس» را به‌عنوان راهکاری دیجیتال و یکپارچه برای کسب‌وکارها معرفی کرده است؛ حسابی اختصاصی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که با هدف ساده‌سازی بانکداری روزمره و تفکیک امور مالی شخصی و کاری طراحی شده است.

بلو بیزنس مجموعه‌ای از خدمات بانکی متناسب با نیازهای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این محصول از پاییز ۱۴۰۴، به صورت آزمایشی در اختیار گروهی از کاربران بلو قرار گرفت تا ضمن استفاده از خدمات، تجربه و بازخوردهای خود را با تیم طراحی محصول به اشتراک بگذارند. پس از این دوره و به‌تازگی، بلو بیزنس به‌صورت رسمی در دسترس همه کاربران بلو قرار گرفته است. کاربران می‌توانند بدون نیاز به نصب اپلیکیشن جدید، از طریق همان اپلیکیشن بلو برای کسب‌وکار خود یک حساب مجزا ایجاد کنند و امور مالی کاری خود را از حساب شخصی تفکیک کنند.

کاربران بلو می‌توانند از طریق اپلیکیشن بلو، به‌سادگی بین پروفایل شخصی و پروفایل‌ کسب‌وکار خود جابه‌جا شوند. حساب بلو بیزنس از حساب شخصی کاربر کاملاً مجزا است و برای آن امکان دریافت کارت اختصاصی نیز وجود دارد. این تفکیک، مدیریت و پیگیری تراکنش‌های کاری را ساده‌تر می‌کند و به صاحبان کسب‌وکار امکان می‌دهد جریان‌های مالی کسب‌وکار خود را دقیق‌تر مدیریت کنند. ایجاد حساب و دریافت کارت بدون هزینه انجام می‌شود.

بلو بیزنس مجموعه‌ای از خدمات بانکی متناسب با نیازهای کسب‌وکارها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ از امکان دریافت دستگاه کارت‌خوان و انتقال مبالغ با سقف بالاتر، تا بهره‌مندی از وام متناسب با کسب‌وکار.

تمرکز بلو بیزنس بر ایجاد بستری امن، ساده و قابل‌اعتماد برای بانکداری کسب‌وکارها و ارائه محصولاتی متنوع و کاربردی متناسب با نیازهای آن‌هاست. بلو با ارائه این محصول، تلاش می‌کند نیاز کسب‌وکارهایی را پاسخ دهد که به‌دنبال راهکاری ساده و شفاف برای مدیریت امور مالی و ابزارهایی متناسب با شیوه فعالیت خود هستند. 

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بلو بیزنس بلو بانک سامان کسب و کار
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