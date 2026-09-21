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سوتی سردار آزمون پس از دعوت به تیم ملی

سردار آزمون پس از دعوت دوباره به تیم ملی، با کمک هوش مصنوعی متنی احساسی درباره بازگشتش به جمع ملی‌پوشان منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۶۷
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4965 بازدید
سردار آزمون

به گزارش تابناک؛ سردار آزمون پس از دعوت دوباره به تیم ملی، با انتشار یک استوری احساسی که در نگارش آن از هوش مصنوعی کمک گرفته بود، به بازگشت خود واکنش نشان داد.

«این یکی رو از زاویه‌ای نوشتم که انگار خودت نشستی و بدون فکر کردن به قشنگی جمله‌ها، حرف دلت رو گفتی:

راستش نمی‌دونم چطور باید حسم رو بنویسم…

از سال ۲۰۱۴ تا امروز، با این پیراهن خیلی چیز‌ها زندگی کردم.

اومدم، رفتم، خط خوردم، برگشتم…

بردم، باختم، خندیدم، گریه کردم.

ولی هیچ‌وقت، حتی وقتی نبودم، خودم رو از تیم ملی جدا ندونستم.

این مدت بیشتر از چیزی که نشون دادم دلم برای تیم ملی تنگ شده بود.

دلم برای اردوها، برای بازی‌ها، برای شنیدن سرود کشورم قبل از شروع بازی…

برای اون چند ثانیه‌ای که سرت رو بالا می‌گیری و می‌فهمی داری برای ایران بازی می‌کنی. 

شاید بعد از این همه سال و این همه بازی، دعوت شدن به تیم ملی باید برام عادی شده باشه…

ولی نشده.

امروز وقتی فهمیدم دوباره دعوت شدم، خوشحالی‌ام درست مثل اولین بار بود.

این مسیر همیشه اون‌جوری که دلم می‌خواست پیش نرفت…

ولی من هیچ‌وقت از دوست داشتن این پیراهن خسته نشدم.

نه از کسی دلخورم، نه چیزی برای ثابت کردن دارم.

فقط خوشحالم که دوباره فرصتش رو دارم…

فرصت اینکه برای کشوری که دوستش دارم، با تمام وجودم بجنگم.

بعضی چیز‌ها رو وقتی ازت دور می‌شن، تازه می‌فهمی چقدر دوستشون داری…

و من خیلی دلم برای این پیراهن تنگ شده بود. im back 💙 ✌️ »

بیان احساسات سردار آزمون با کمک هوش مصنوعی

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استوری سردار آزمون هوش مصنوعی
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