با واگذاری سه کرسی هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس به سرمایه‌گذاری اهداف و معرفی نماینده سهام عدالت و نماینده احتمالی تاپیکو، گمانه‌زنی‌ها درباره خداحافظی «محمد شریعتمداری» از مدیرعاملی بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور را به اوج رسانده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «تابناک»، در حالی که بازار سرمایه در انتظار تغییرات مدیریتی در بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور است، گمانه زنی های جدیدی از تغییر ترکیب هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس حکایت دارد که با واگذاری سه کرسی هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس به سرمایه‌گذاری اهداف و معرفی نماینده سهام عدالت و نماینده احتمالی تاپیکو، گمانه‌زنی‌ها درباره خداحافظی «محمد شریعتمداری» از مدیرعاملی بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور را به اوج رسانده است.

اگرچه قرار بود جلسه مشترک وزیر نفت و مدیرعامل ابرهلدینگ خلیج فارس مقدمه ای بر پایان جدال پیرامون تغییرات در این مجموعه باشد و کمک «محمد شریعتمداری» به افزایش کرسی های وزارت نفت در هیات مدیره هلدینگ مسیری برای ماندن او باز کند، اما زمزمه ها درباره گزینه های مورد نظر پاک نژاد برای عضویت در هیات مدیره خلیج فارس و معرفی چهره های جدید توسط سهام عدالت و تاپیکو نشان از پایان قصه شریعتمداری در بزرگترین هلدینگ بورسی کشور دارد.

گزینه های پیشنهادی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف

در ترکیب جدید هیأت‌مدیره هلدینگ فارس که قرار است بزودی تشکیل جلسه داده و درباره مدیرعاملی این مجموعه تعیین تکلیف کند، نام چهره هایی با سابقه فعالیت در حوزه پتروشیمی و مالی به چشم می خورد و تقریبا حاکی از تغییر تمامی اعضای قبلی هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس است. گفته می شود که «حسن عباس‌زاده» مدیرعامل پیشین NPC، «محمدمهدی مومن‌زاده» مدیرعامل ومهان و «محمود امین‌نژاد» مدیرعامل دشت آزادگان به‌عنوان گزینه‌های شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و «حمید پاداش» معاون اقتصادی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، نیز به‌عنوان نماینده سهام عدالت به عنوان کرسی داران جدید هلدینگ خلیج فارس نهایی شده اند.

معرفی گزینه های جدید هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس

در سوابق «حسن عباس زاده» مسئولیت هایی نظیر معاون وزیر نفت، مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیر برنامه ریزی و توسعه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چشم می خورد. او پیشتر هم به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس معرفی شده بود که با مقاومت شریعتمداری و بالا گرفتن دعواها این موضوع به تعویق افتاد و احتمالا بزودی شاهد نشستن او بر کرسی عالی مدیریتی این هلدینگ خواهیم بود.

«حمید پاداش» معاون اقتصادی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور که از زمان مخبر در این سمت بوده و عارف نیز او را ابقا کرد و اکنون نیز به‌عنوان نماینده سهام عدالت در ترکیب جدید هیأت‌مدیره مطرح شده است. او همچنین عضو هیأت‌مدیره نیز بانک پارسیان است.

«محمد مهدی مومن زاده» نیز پیشتر معاون اقتصادی بانک انصار، عضو هیئت‌مدیره فولاد خوزستان و عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان بوده و بعنوان نماینده جدید اهداف در هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس کار خود را آغاز خواهد کرد.

«محمود امین نژاد» نیز پیش از مدیرعاملی دشت آزادگان، معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، رئیس هیأت مدیره پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، عضو هیأت مدیره شرکت نوآوری و ساخت فن آوری‌های نوین خلیج فارس، مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، سرپرست و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی لردگان، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی لرستان و... بوده است.

گمانه‌زنی درباره نماینده تاپیکو در هلدینگ خلیج فارس

اما شنیده‌ها از معرفی جعفر ربیعی به‌عنوان نماینده تاپیکو در هیأت‌مدیره نیز حکایت دارد؛ این درحالی است که او بازنشسته بوده و معرفی او مغایر با اصل ۱۲۳ قانون اساسی و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است!

تلاش‌های بیهوده شریعتمداری برای ماندگاری!

البته در چند ماه اخیر، محمد شریعتمداری تلاش‌های گسترده‌ای برای حفظ جایگاه خود در هلدینگ خلیج فارس انجام داده است که با تغییر ترکیب هیأت‌مدیره این تلاش‌ها در عمل «بیهوده» به نظر می‌رسند. شاید خداحافظی شریعتمداری، در نگاه اول یک «تغییر مدیریتی ساده» به نظر برسد، اما در واقعیت، نشانه‌ای از تحولات عمیق‌تر در مجموعه هلدینگ خلیج فارس است.