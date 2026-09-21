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تعداد بازدید : 280
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۵۳۶۵
کد خبر:۱۳۹۵۳۶۵
4555 بازدید
حیات‌وحش؛

سنگین‌ترین بخش یک جنگل کدام بخش است؟

در نگاه اول، پاسخ روشن به نظر می‌رسد: درختان. اما وقتی همه اجزای یک جنگل، از جانوران و بقایای گیاهی گرفته تا هوا و آب، وارد محاسبه می‌شوند، نتیجه بسیار متفاوت از تصور اولیه است. دانشمندان آلمانی در قرن نوزدهم برای بررسی ارتباط جنگل‌ها با سیلاب‌ها تلاش کردند جنگل را «وزن» کنند؛ تلاشی که نشان داد بخش عمده جرم یک جنگل درست جایی قرار دارد که کمتر به چشم می‌آید. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نشان می‌دهد چگونه وزن کردن یک اکوسیستم می‌تواند برداشت ما از آن را کاملاً تغییر دهد.
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