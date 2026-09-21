جین هَری در سال ۱۷۵۶ در جامائیکا به دنیا آمد؛ دختری دورگه که پدرش یکی از ثروتمندترین تاجران برده در این مستعمره بریتانیا بود. او در نوجوانی به انگلستان فرستاده شد، در هنر استعداد چشمگیری نشان داد و حتی مدال طلای انجمن هنرها را به دست آورد. اما زندگی آرام و اشرافی جین با یک تصمیم تغییر کرد؛ گرویدن به آیین کوئیکرها، جنبشی مسیحی که از مخالفان سرسخت برده‌داری بود. این انتخاب او را در برابر خانواده‌اش قرار داد و مسیر زندگی‌اش را به شکلی غیرمنتظره تغییر داد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با این شخصیت تاریخی آشنا شوید.