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کد خبر: ۱۳۹۵۳۶۳
بازدید: ۵۶۲۵

آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی

آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید شیعه و از فقهای برجسته حوزه علمیه قم، دار فانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست. او در طول دهه‌ها فعالیت علمی، در فقه و اصول و علم رجال جایگاهی برجسته داشت و با تألیفات و خاطرات خود، بخشی از تاریخ شفاهی حوزه‌های علمیه معاصر را نیز ثبت و روایت کرد.

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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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