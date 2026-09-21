آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی

آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید شیعه و از فقهای برجسته حوزه علمیه قم، دار فانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست. او در طول دهه‌ها فعالیت علمی، در فقه و اصول و علم رجال جایگاهی برجسته داشت و با تألیفات و خاطرات خود، بخشی از تاریخ شفاهی حوزه‌های علمیه معاصر را نیز ثبت و روایت کرد.