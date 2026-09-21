پروازهای فرودگاه سنندج از سر گرفته میشود
به گزارش تابناک؛ به دنبال پیگیریهای مسئولان استان برای ازسرگیری پروازها، شرکت هواپیمایی قشمایر روز پنجشنبه این پرواز را انجام خواهد داد.
بر اساس برنامه اعلامشده، پرواز تهران ـ سنندج ساعت هفت صبح از تهران انجام میشود و پرواز برگشت نیز ساعت ۹:۴۵ صبح از سنندج به مقصد تهران خواهد بود.
برقراری این پرواز، گامی در مسیر بازگشت فعالیتهای پروازی فرودگاه سنندج به شرایط عادی و تسهیل تردد هوایی مردم استان و مسافران است.
در صورت استقبال مسافران و مردم استان از این پرواز، استمرار آن در برنامه پروازی فرودگاه سنندج در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پروازهای فرودگاه سنندج به مقصد کیش نیز بهزودی با دو پرواز هفتگی برقرار خواهد شد.
فرودگاه سنندج پس از ازسرگیری پروازها، آماده ارائه خدمات به مسافران و هماستانیهاست.
منبع: روابط عمومی فرودگاه سنندج