پیروزی حزب پوتین در انتخابات دومای روسیه؛ عصبانیت اوکراین از رأی مناطق ضمیمه شده

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، الجزیره در گزارشی به بررسی نتایج انتخابات دومای روسیه پرداخته که مطابق شمارش ۹۰ درصدی آراء، حزب «روسیه واحد» وابسته به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حائز اکثریت آرا شده است.

بر اساس این گزارش، با شمارش بیش از ۹۰ درصد آرا، به نظر می‌رسد حزب «روسیه واحد» پوتین در آستانه یک پیروزی قاطع است. اما تحلیلگران می‌گویند نشانه‌های هشداردهنده برای کرملین ممکن است در نتایج نهفته باشد.

نتایج اولیه‌ای که از نخستین انتخابات پارلمانی روسیه پس از آغاز جنگ تمام‌عیار با اوکراین به دست می‌آید، نشان می‌دهد که حزب ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در این رأی‌گیری سلطه دارد — نتیجه‌ای که به‌طور گسترده پیش‌بینی شده بود.

انتخاباتی که از روز جمعه آغاز شد و روز یکشنبه برای انتخاب اعضای مجلس سفلی پارلمان، یعنی دومای دولتی، به پایان رسید، پیش‌بینی می‌شود که در آن حزب روسیه واحد پوتین حضورش را حفظ کند؛ انتخاباتی که در آن مخالفت با سیاست‌های رئیس‌جمهور محدود باقی مانده است.

با وجود نبود جایگزین‌هایی برای روسیه واحد، کرملین این رأی‌گیری را فرصتی برای شهروندان معرفی کرده بود تا پس از تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و در میان دشواری‌های اقتصادی، نظر خود را بیان کنند.

به ادعای الجزیره، بیشتر نامزد‌های ضدجنگ از حضور در برگه رأی منع شده‌اند. آنهایی هم که از حزب لیبرال یابلوکو نامزد شدند، گفتند پس از آنکه دو چهره ارشد حزب پیش از انتخابات به دلیل اظهارنظر درباره جنگ روسیه و اوکراین به حبس‌های طولانی محکوم شدند، نگران آزادی خود بودند.

با این حال، نیکولای ریباکوف، رهبر یابلوکو، به‌طور آشکار برگه رأی خود را خراب کرد و نام حزب خود و شعار «برای صلح» را روی آن نوشت.

نتایج اولیه چه چیزی را نشان داده‌اند؟

خبرگزاری دولتی تاس روز دوشنبه گزارش داد که بر اساس داده‌های کمیسیون مرکزی انتخابات، ۹۰٫۴۳ درصد از برگه‌های رأی شمارش شده است.

کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد که تا شب یکشنبه، مشارکت رأی‌دهندگان کمی کمتر از ۵۷ درصد بود.

روسیه واحد با ۵۷٫۸۶ درصد آرا پیشتاز بود و ۲۲۵ نماینده از فهرست‌های حزبی به آن تعلق گرفته است. در رقابت‌های حوزه‌های تک‌نفره نیز ۲۲۵ قانون‌گذار دیگر انتخاب خواهند شد و پیش‌بینی می‌شود حزب پوتین بیشتر آنها را هم ببرد.

تاکنون هیچ غافلگیری یا تغییر غیرمنتظره‌ای ثبت نشده است.

تاس همچنین به نقل از وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی گزارش داد که بیش از ۳٫۶ میلیون نفر به‌صورت آنلاین رأی داده‌اند.

رأی‌دهندگان شامل ساکنان چهار منطقه اوکراین بودند که مسکو در سال ۲۰۲۲ آنها را ضمیمه کرد — دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا — و همچنین ساکنان کریمه که در سال ۲۰۱۴ به کنترل روسیه درآمد.

سایر احزاب چه عملکردی داشته‌اند؟

سایر احزاب مانند حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب لیبرال دموکرات روسیه با گرایش فوق‌ملی‌گرا، «مردم جدید» و «روسیه عادل»، که همگی در پارلمان تقریباً مانند روسیه واحد رأی می‌دهند، در نتایج اولیه انتخابات عقب‌تر بودند، اما همچنان در مسیر کسب کرسی در دومای دولتی قرار داشتند.

بر اساس گزارش تاس، تفکیک آرا نشان داد که حزب کمونیست فدراسیون روسیه ۱۳٫۸۴ درصد، حزب لیبرال دموکرات ۸٫۹ درصد، «مردم جدید» ۷٫۹۴ درصد و «روسیه عادل» ۴٫۹۵ درصد آرا را کسب کرده‌اند.

اما در حالی که نتایج اولیه تصویری قابل‌پیش‌بینی را ترسیم می‌کنند، اندیشکده مستقر در برلین به نام NEST که میخائیل خودورکوفسکی، منتقد کرملین، از بنیان‌گذاران آن است، گفت این رأی‌گیری می‌تواند در زمان فشار اقتصادی برای کرملین لحظات دشواری ایجاد کند.

NEST گفت آرایی که حزب کمونیست فدراسیون روسیه و «مردم جدید» دریافت کرده‌اند، ممکن است در بسیاری از موارد به معنای اعتراضی خاموش علیه پوتین و روسیه واحد باشد — حتی اگر این احزاب در بیشتر موضوعات واقعاً رئیس‌جمهور را به چالش نکشند.

این اندیشکده در یادداشتی گفت: «پیامد‌های جنگ به‌طور فزاینده‌ای در داخل کشور احساس می‌شود و اضطراب و نارضایتی انباشته ممکن است به رأی دادن به احزاب مخالف سیستمی تبدیل شود؛ احزابی که کرملین اجازه داده در برگه رأی باقی بمانند.»

نتایج قبلی چه بودند و نتایج نهایی چه زمانی انتظار می‌رود؟

در انتخابات دومای دولتی سال ۲۰۲۱، روسیه واحد اکثریت مطلق را در مجلس سفلی ۴۵۰ کرسی‌ای حفظ کرد و ۳۲۶ کرسی داشت.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه دومین حزب بزرگ بود و ۵۷ کرسی به دست آورد. این حزب از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همچنان نیرویی مهم در سیاست روسیه باقی مانده است.

تاس گزارش کرده که کمیسیون مرکزی انتخابات روز دوشنبه نتایج مقدماتی و میزان مشارکت را اعلام خواهد کرد، اما بعید است نتایج نهایی پیش از جمعه اعلام شود؛ زمانی که احتمالاً همه برگه‌ها شمارش شده و سایر رویه‌های قانونی لازم نیز تکمیل شده باشد.

اوکراین درباره انتخابات روسیه چه گفته است؟

اوکراین این انتخابات را که رأی‌دهندگان مناطق ضمیمه‌شده را هم در بر می‌گرفت، محکوم کرده و مقامات آن را غیرقانونی خوانده‌اند.

مسکو اوکراین را به تلاش برای خرابکاری در انتخابات متهم کرد؛ این اتهام پس از موجی از حملات پهپادی اوکراین علیه مسکو و سایر مناطق در روز یکشنبه مطرح شد که تاس آن را بزرگ‌ترین حمله از این نوع از زمان آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ توصیف کرد.

به گفته فرماندار منطقه و کمیسیون انتخابات، این حملات در منطقه مسکو سه نفر و در بخش تحت کنترل روسیه در خرسون دو نفر، از جمله یک مقام انتخاباتی، را کشتند.

علاوه بر این، تأسیساتی در پالایشگاه نفت مسکو که پیش‌تر نیز هدف قرار گرفته بود، آسیب دید.

به گفته یگور کوالچوک، فرماندار موقت، صبح دوشنبه در حمله پهپادی اوکراین به منطقه بریانسک روسیه یک مرد کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.