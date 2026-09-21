چرتکه،
جزیرهای به اندازه دو زمین فوتبال با بیش از هزار ساکن
در نزدیکی سواحل کلمبیا، جزیرهای کوچک قرار دارد که از آن بهعنوان متراکمترین جزیره مسکونی جهان یاد میشود؛ جایی که بیش از ۱۲۰۰ نفر در فضایی تقریباً به اندازه دو زمین فوتبال زندگی میکنند. سانتا کروز دل ایسلوته با کمبود آب، برق محدود و تقریباً بدون زیرساختهای معمول شهری، تصویری متفاوت از زندگی اجتماعی ارائه میدهد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با تجربه زندگی مردم این جزیره آشنا شوید.
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