تابناک گزارش می دهد؛
قیمت طلا و سکه در بازار امروز / تلهی خریداران یا آرامش پیش از طوفان؟
قیمت طلا و سکه در بازار امروز با ریزش قیمتها، سرمایهگذاران را بین امید به ثبات و ترس از ضرر معلق کرده است اما خریداران باید دقت کنند در بازاری که به جای حرکت منطقی، دچار جهش و سقوطهای ناگهانی میشود در چه زمانی خرید و فروش کنند.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۵۵| |
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به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، در حالی که بازار طلا و سکه همواره بهعنوان پناهگاه امن سرمایهگذاران شناخته میشد، دادههای امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ نشان دهنده یک روند نزولی و افت قیمتها است اما کاهش قیمتها در تمامی ردهها مانند از انس جهانی تا سکه گرمی موجب تغییر رفتار معاملهگران شده و بازار را در وضعیتی مابین «امید به ثبات» و «ترس از ضرر» قرار داده است، اما سوال مهم این است که آیا این افت قیمتها، نشانهای از ثبات اقتصادی است یا نتیجهای از حبابهای ایجاد شده در ماههای گذشته است.
وقتی فروشندگان زیاد و خریداران غایب میشوند
با نگاهی به اعداد و ارقام امروز، میتوان دریافت که فشار فروش در بازار احساس میشود به طوری که انس جهانی ۴۳۵۵ دلار روند نزولی به خود گرفته است این درحالی است که افت قیمت جهانی، فشار مستقیمی بر قیمت داخلی گذاشته است برای مثال سکه طرح جدید ۲۳۶ میلیون تومان کاهش داشت و افت قیمت در صدر بازار باعث ریزش در ردههای پایینتر نیز می شود .
اما افت قیمتهای امروز به دلیل کاهش قیمت انس جهانی طلا به ۴۳۵۵ دلار است که باعث شد تا حباب قیمتی در بازار داخلی تا حدودی کم شود. از سویی دیگر تجربه نشان داده است که ترس از ضرر باعث می شود کسانی که در نقاط قیمتی بالا خرید کردهاند، برای جلوگیری از ضرر بیشتر، اقدام به فروش عجولانه کنند و همین امر باعث سقوط زنجیرهای قیمتها شود البته خریداران نیز به امید کاهش بیشتر قیمتها، خرید خود را متوقف کردهاند که این موضوع باعث ایجاد فضای فروشنده زیاد و خریدار کم شده است.
در تلهی نوسانات ناگهانی نیفتید!
البته دارندگان طلا باید دقت داشته باشند که بازاری که در آن قیمتها به جای حرکت خطی، دچار جهشها و سقوطهای ناگهانی میشود، بازاری «ناپایدار» است و این نوسانات باعث میشود سرمایهگذاران خرد دچار خسارتهای سنگین شوند.
بنابراین سقوط قیمتها در بازار امروز، نتیجه «کاهش قیمت جهانی» و «ترس معاملهگران داخلی» است و تا زمانی که ثبات در نرخ ارز ایجاد نشود بازار طلا و سکه همچنان مانند یک ترازو در حال نوسان خواهد بود و به نظر می رسد که هرگونه افت قیمت، تنها آرامشی موقت پیش از طوفان بعدی است.
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