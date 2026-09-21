وقایع اتفاقیه؛
چگونه یک شکلات جان تفنگداران آمریکایی را در جنگ کره نجات داد؟
در جریان یکی از سختترین نبردهای جنگ کره، تفنگداران دریایی آمریکا که در سرمای شدید گرفتار شده بودند، منتظر دریافت محمولهای از مهمات بودند؛ اما وقتی بستهها از آسمان فرود آمدند، بهجای گلوله با جعبههایی پر از شکلات «توتسی رول» روبهرو شدند.اشتباهی که در ابتدا کاملاً بیفایده به نظر میرسید، خیلی زود نقشی غیرمنتظره در نجات نیروهای گرفتار پیدا کرد. این ویدئو روایت میکند چگونه یک شیرینی ساده در سرمای مرگبار مخزن چوسین به ابزاری حیاتی برای بقا تبدیل شد.
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