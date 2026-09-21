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سردار آزمون به تیم‌ملی دعوت شد

سردار آزمون و هفت بازیکن لژیونر برای دیدارهای دوستانه برابر ازبکستان و روسیه به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۵۱
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2781 بازدید
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۳
سردار آزمون

به گزارش تابناک؛ سردار آزمون در کنار هفت لژیونر دیگر به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

 بر اساس اعلام کادر فنی، علی نعمتی، محمد محبی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، مهدی طارمی، سردار آزمون، دنیس اکرت و شهاب زاهدی هشت لژیونری هستند که برای دو دیدار دوستانه برابر تیم‌های ملی ازبکستان و روسیه به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، با هماهنگی کادر فنی تیم ملی و باشگاه اکسلسیور هلند، علیرضا جهانبخش که دوره کوتاهی از مصدومیت را پشت سر گذاشته است، برای رسیدن به آمادگی کامل بدنی در این اردو حضور نخواهد داشت.

همچنین سامان قدوس نیز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کمر، اردوی فعلی تیم ملی را از دست خواهد داد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
14
پاسخ
نباید قبول کنه و به تیم ملی برود/ غرور هم چیز خوبیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
6
پاسخ
خوبه که پزشکیان مدام میگه کاری نمیتونم بکنم
ولی هر کاری بخواد میتونه، اگر بخواد....
افضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
0
3
پاسخ
سرداربایدبرود تیم امارات........چرا احمدنورالهی رابه تیم دعوت نمیکنیدیاوساطت کنیدتابرگردو
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