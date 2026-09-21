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این بازیگر زن، محبوبِ کامیون‌داران بود

تصویر ساره آرین، بازیگر زن سینما، روی در یک کامیون خاور، پس از سال‌ها دوباره مورد توجه قرار گرفته است. بازیگری که پس از حضور در فیلم «آواز قو» و سریال «هزاران چشم»، سال‌هاست از دنیای بازیگری خبری از او منتشر نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۴۹
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7909 بازدید
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۲
کامیون

به گزارش تابناک؛ محمد حیدری، بازیگر سینما تصویری از داخل یک کامیون خاور که پوستری از ساره آرین در آن نصب شده است را به اشتراک گداشت و نوشت:

«ساره آرین، در سال ۷۹ در فیلم «آواز قو» به همراه بهرام رادان بازی کرد، سپس در سال ۸۱ در یکی از قسمت‌های سریال «هزاران چشم» به کارگردانی کیانوش عیاری حضور داشت و پس از آن دیگر هیچ خبری از او منتشر نشد. حدود ۲۵ تا ۲۶ سال از آن زمان می‌گذرد، اما همچنان عکسش روی درهای کامیون‌ها دیده می‌شود…»

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بازیگر زن کامیون‌دارن ساره آرین محمد حیدری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
5
5
پاسخ
چه عکس قشنگی گذاشتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
7
پاسخ
خوش به حالش !
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