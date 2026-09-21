این بازیگر زن، محبوبِ کامیونداران بود
تصویر ساره آرین، بازیگر زن سینما، روی در یک کامیون خاور، پس از سالها دوباره مورد توجه قرار گرفته است. بازیگری که پس از حضور در فیلم «آواز قو» و سریال «هزاران چشم»، سالهاست از دنیای بازیگری خبری از او منتشر نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۴۹| |
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به گزارش تابناک؛ محمد حیدری، بازیگر سینما تصویری از داخل یک کامیون خاور که پوستری از ساره آرین در آن نصب شده است را به اشتراک گداشت و نوشت:
«ساره آرین، در سال ۷۹ در فیلم «آواز قو» به همراه بهرام رادان بازی کرد، سپس در سال ۸۱ در یکی از قسمتهای سریال «هزاران چشم» به کارگردانی کیانوش عیاری حضور داشت و پس از آن دیگر هیچ خبری از او منتشر نشد. حدود ۲۵ تا ۲۶ سال از آن زمان میگذرد، اما همچنان عکسش روی درهای کامیونها دیده میشود…»
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انتشار یافته: ۲
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