هند بندر چابهار را رها میکند؛ بندر الدقم عمان جایگزین میشود
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، شورای سیاست خاورمیانه در واشنگتن در مقالهای به بررسی روابط هند و عمان بعد از جنگ ایران پرداخته و پیشنهاد کرده که دهلی نو بهطور موقت استفادهٔ عملیاتی خود از بندر چابهار را رها کند و به سمت استفادهٔ عملیاتی از بندر الدقم عمان که قبلاً برای نیروی دریایی هند آشناست، تغییر جهت دهد.
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برای دههها، مشارکت هند در خلیج فارس بر تجارت، واردات انرژی و نیروی کار قابلتوجه مهاجران هندی متمرکز بود، در حالی که نگرانیهای دفاعی و امنیتی در درجهٔ دوم اهمیت قرار داشت. این موضع، انعطافپذیری استراتژیک دهلی نو را حفظ کرد، اما یک نقطهٔ کور در استراتژی خلیج فارس هند ایجاد کرد، زیرا منافع اقتصادی آن وابسته به تضمینهای امنیتی سایر ذینفعان منطقهای بود.
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روابط هند و عمان به حدود پنج هزاره پیش بازمیگردد که از طریق رزمایشهای مشترک دریایی، توافقنامههای دسترسی به بندرگاههای دریایی و مشارکت دفاعی دیرینه حفظ شده است.
هند با تعمیق روابط دفاعی با عمان، میتواند یک شریک دفاعی چندجانبهگرا در خلیج فارس به دست آورد که ابزاری برای بازسازی رویکرد امنیتی خود در خلیج فارس در چشمانداز پس از جنگ ایران فراهم میکند.
بیطرفی استراتژیک مسقط، رابطهٔ دفاعی بلندمدت با دهلی نو و بندرهای آب عمیق خارج از تنگهٔ هرمز، عمان را بهطور منحصربهفردی بهعنوان شریک کلیدی هند در میان گرایش منطقه به سمت تقسیم بار قرار میدهد.
دهلی نو بهعنوان یکی از بزرگترین ذینفعان اقتصادی خلیج فارس، باید توانمندیهای امنیت دریایی خود را تقویت کند تا سرمایهگذاریهای اقتصادی قابلتوجه خود را در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محافظت کند.
استراتژی خلیج فارس در حال گذار
بسته شدن تنگهٔ هرمز، ایجاد پیمانهای دفاعی دوجانبه و سهجانبهٔ جدید در سراسر خلیج فارس را تسریع کرد و نشان داد که چگونه درگیری میتواند بهسرعت محاسبات استراتژیک را بازشکل دهد.
از فوریه ۲۰۲۶ به بعد، حملات پهپادی ایران به خلیج فارس، شکنندگی توانمندیهای دفاعی شورای همکاری خلیج فارس را آشکار کرد و واردات انرژی، تجارت و جریان حوالهها به شرکای کلیدی مانند هند را مختل کرد.
پیامدهای اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه، آنچه را که محرک گرایش به سمت نظم امنیتی منطقهای بازتصور شده است، برجسته میکند. هند و عمان بهعنوان دو متحد تاریخی و تمدنهای دریایی همتا، در موقعیت خوبی برای هدایت این تغییر قرار دارند: عمان بهعنوان تأمینکنندهٔ کلیدی امنیت دریایی خلیج فارس و هند بهعنوان مشارکتکننده در امنیت دریایی در غرب اقیانوس هند.
وضعیت میانجیگری عمان که در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده و مالکیت سه بندر درست خارج از تنگه، به ظهور آن بهعنوان بازیگر کلیدی در مذاکرات صلح بین تهران و واشنگتن کمک کرده است.
بندرهای الدقم، صلاله و صحار زیرساخت دریایی جایگزینی برای عمان فراهم میکنند و وابستگی آن به تنگه را کاهش میدهند. با این حال، این امر مسقط را بهطور کامل از تأثیر اقتصادی گستردهتر بسته شدن آن مصون نمیکند.
اتصال دریایی عمان همچنان به مسیرهای کشتیرانی شورای همکاری خلیج فارس و شرایط اقتصادی منطقهای گره خورده است، جایی که اختلالات تجاری در سراسر خلیج فارس مستقیماً بر ثبات اقتصادی عمان تأثیر میگذارد.
به جای مصونیت کامل، زیرساخت بندری دریایی عمان انعطافپذیری استراتژیکی را فراهم میکند که برای میانجیگری آتشبس یا توافق صلح بین تهران و واشینگتن نیاز دارد. جغرافیای استراتژیک عمان آن را بهعنوان شریکی چابک برای دهلی نو و واشنگتن در پیشبرد صلح و امنیت در خلیج فارس و غرب اقیانوس هند قرار میدهد.
از امنیت انرژی به امنیت دریایی
همزمان با مذاکرهٔ واشنگتن و تهران بر سر چارچوب کاهش تنش، قرار گرفتن هند در معرض پیامدهای اقتصادی جنگ تأکید میکند که چرا همکاری قویتر هند و عمان دیگر اختیاری نیست. پیش از فوریه ۲۰۲۶، نزدیک به یکپنجم عرضهٔ جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگهٔ هرمز عبور میکرد. جنگ ایران اهمیت ژئوپلیتیک این گلوگاه دریایی را اساساً بازتعریف کرد و جامعهٔ جهانی را در معرض پیامدهای اقتصادی یک جنگ منطقهای در حال تشدید قرار داد.
در ۱۷ اوت ۲۰۲۶، مهلت ۶۰ روزه برای پایان دادن به جنگ تحت چارچوب آتشبس و مذاکره بین ایران و آمریکا، که بر توانمندیهای هستهای ایران و بسته شدن تنگه متمرکز بود، بدون توافق سپری شد. برنامهٔ واشنگتن برای تشدید کمپین فشار اقتصادی بر ایرانِ روزافزون منزوی نیز پایبندی آن را تضمین نمیکند.
مسقط و تهران مدتهاست روابط دیپلماتیک خود را حفظ کردهاند. این درگیری اکنون تابآوری آن و به تبع آن، تابآوری روابط آمریکا و عمان را میآزماید. در حالی که پایان جنگ و بازگشایی کامل تنگه اهمیت جهانی دارد، سیاست خارجی عدممداخلهٔ عمان میتواند کلید بازگرداندن ثبات منطقهای باشد، به دلیل فاصلهٔ محترمانهای که از نظر تاریخی از امور خارجی ایران حفظ کرده است. این امر از طریق اصرار ایران بر مذاکره برای حلوفصل از طریق مسقط بهعنوان میانجی، به جای مستقیم با واشنگتن، مشهود است.
در ژوئن ۲۰۲۶، سه دریانورد هندی هنگامی که نیروهای آمریکایی به کشتیهایی در سواحل عمان که بنا بر گزارشها محاصرهٔ دریایی را نقض کرده بودند، حمله کردند، جان باختند.
بر اساس وزارت امور خارجهٔ هند، تعداد کشتهشدگان دریانوردان هندی که کشتیها را در نزدیکی تنگه اداره میکردند حدود ۱۰ نفر است و ۱۶۶ نفر هنوز در کشتیهای متوقفشده در تنگه گرفتار هستند.
از این تعداد، ۲۴ نفر توسط عملیات جستوجو و نجات نظامی عمان نجات یافتهاند. تلاشهای عمان برای استقرار منابع نظامی خود در حمایت از اتباع هندی، نشاندهندهٔ پتانسیل یک مشارکت دفاعی قوی است، مشارکتی که در آن هند و عمان بهطور مشترک به اشتراکگذاری اطلاعات و پروتکلهای تخلیهٔ هماهنگ اولویت میدهند تا تلفات را در بحرانهای آینده کاهش دهند.
این امر تأکید میکند که چرا تضمین یک رابطهٔ عملیاتی قویتر با مسقط برای دهلی نو یک ضرورت است، زیرا بحرانهای آیندهٔ مؤثر بر شورای همکاری خلیج فارس ناگزیر خطرات را برای هند افزایش خواهند داد.
نقش دریایی در حال گسترش هند
هند بهعنوان دومین تأمینکنندهٔ بزرگ دریانوردان در جهان، سهم قابلتوجهی در ثبات دریایی دارد و بهدنبال گسترش حضور امنیتی خود در غرب اقیانوس هند بوده است. برای مثال، در فوریه ۲۰۲۶، یک افسر نیروی دریایی هند فرماندهی نیروی وظیفهٔ ۱۵۴ را بر عهده گرفت و هند میزبان نمایندگانی از ۱۰ کشور شریک بر روی ناوشکن موشکی خود آیاناس سورات برای آموزش امنیت دریایی بود.
هند همچنین بهدنبال تعمیق همکاری دریایی منطقهای از طریق نهادهای چندجانبه بوده است. انجمن کشورهای حاشیهٔ اقیانوس هند که شامل عمان، ایران، امارات و هند و دیگران است، بستری برای همکاری در ارتقای امنیت دریایی در اقیانوس هند فراهم میکند، در حالی که سمپوزیوم نیروی دریایی اقیانوس هند به رهبری هند که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد، گفتوگو و ایجاد رابطه با شرکای خلیج فارس از جمله عمان و ایران را تسهیل میکند.
چنین تلاشهایی لزوماً به آمادگی فوری هند برای فعالیت مستقل بهعنوان یک نیروی امنیت دریایی منطقهای ترجمه نمیشود. در عوض، آنها نشان میدهند که نقش در حال تغییر دهلی نو در نظم پس از جنگ ایران ممکن است شامل مسئولیتهای بیشتر امنیت دریایی منطقهای باشد که آن را قادر به پذیرش تقسیم بار بیشتر میکند.
مشارکت دفاعی هند با عمان با مشارکتهای دفاعی آن با عربستان سعودی، بحرین، امارات و قطر متفاوت است. عمل توازن تاریخی مسقط آن را بهطور منحصربهفردی در موقعیتی قرار میدهد که روابط کاری با واشینگتن و تهران را حفظ کند.
در حالی که عمان فاقد وزن اقتصادی عربستان سعودی و امارات است، دسترسی عملیاتی آن به بندرهای الدقم، صحار و صلاله آن را بهعنوان یک توانمندساز حیاتی برای استقرارهای دریایی هند در غرب اقیانوس هند قرار میدهد.
از سه بندر دریایی حیاتی آن، تنها هند و بریتانیا مجوزهای ویژهای برای استفاده از بندر الدقم بهعنوان پایگاه دفاع دریایی دارند.
چرا عمان لنگرگاه دفاعی هند است
مسیر تجاری آبهای آزاد بین هند و عمان مستقیماً بین سواحل غربی هند، از گجرات یا بمبئی، از طریق دریای عرب به خلیج عمان امتداد مییابد و یک پیوند دریایی فراهم میکند که به تنگهٔ هرمز وابسته نیست.
هند در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۶۰٪ از مصرف سالانهٔ گاز طبیعی مایع خود را وارد کرد که قطر ۴۰٪ از این تقاضا را تأمین میکرد. از زمان شروع جنگ، عمان حجم صادرات گاز طبیعی مایع به هند را افزایش داده است تا نیازهای عرضهٔ آن را پس از آسیب دیدن تأسیسات صادراتی راس لفان قطر و اختلال در ظرفیت تولید آن، برآورده کند.
عمان نمیتواند با تخمین ۱۱.۲ میلیون تنی که قطر سالانه به هند صادر میکند، برابری کند. با این حال، توانایی عمان برای جبران این کمبود با صادرات ۴۸۹٬۰۰۰ تن گاز طبیعی مایع به هند در مارس ۲۰۲۶، پتانسیل رو به رشد این مشارکت متنوع را آشکار میکند و تقویت میکند که چگونه تابآوری اقتصادی و همکاری دفاعی در استراتژی خلیج فارس هند عمیقاً در هم تنیدهاند. این تغییر از قطر به عمان برای حمایت از هند در دورهٔ نیاز حاد، نمونهای از ارزش تقسیم بار بیشتر بین متحدان مورد اعتماد است.
دو تحول سناریوی بدترین حالت را برانگیخت: حملات موشکی و پهپادی تهران به کشتیهای عبوری از خلیج فارس که کشتیرانی تجاری را مختل کرد، و متعاقباً محاصرهٔ دریایی بنادر ایران توسط واشنگتن.
ترکیب این دو، نتیجهٔ کنترل نظامی پایدار بر گلوگاههای دریایی حیاتی بوده است که حتی قدرتمندترین بازیگران جهانی از نظر نظامی را تضعیف کرده است. در مه ۲۰۲۶، «پروژهٔ آزادی» واشنگتن به کشتیهای تجاری مسیر تجاری جنوبی جایگزینی خارج از آبهای ایران ارائه داد، با حمایت از داراییهای زمینی، دریایی و هوایی آمریکا.
با وجود موفقیت جزئی واشنگتن در تسهیل ناوبری تجاری در حین حفظ محاصره، این ابتکار پس از حملهٔ ایران به عمان و امارات و امتناع عربستان سعودی از استفادهٔ آمریکا از فضای هوایی خود، با موانع قابلتوجهی روبهرو شد. اگرچه واشنگتن بهدنبال محافظت از متحدان خود وابسته به تنگه بود، استراتژی اجبار مثلثی تهران برای هدف قرار دادن کشورهای خلیج فارس بهمنظور کسب اهرم با افزایش هزینههای اقتصادی برای بازیگران ثالث، مؤثر واقع شد.
اهرم دیپلماتیک عمان بهعنوان میانجی مورد اعتماد
هدف قرار گرفتن زیرساختهای اقتصادی و تأسیسات نظامی توسط ایران در سراسر خلیج فارس، یک دوراهی سیستمی برای کشورهای خلیج فارس ایجاد میکند که وابستگی متفاوت آنها به حمایت نظامی آمریکا، آسیبپذیری آنها را در برابر درگیری منطقهای شکل میدهد.
از شش پادشاهی خلیج فارس، عمان خود را کمتهدیدترین برای تهران معرفی میکند به دلیل پویایی عملگرایانه و تجارتمحور تاریخی خود. در حالی که قطر وضعیت میانجی مشابهی را حفظ میکند، که در مالکیت مشترک آن با ایران بر میدان گازی گنبد شمالی در خلیج فارس دیده میشود، وابستگی اقتصادی کامل آن به تنگه برای جریانهای انرژی، مانند کویت و بحرین، موضع آن را تضعیف کرده است.
حملات مستقیم ایران به راس لفان، حیاتیترین تأسیسات تولید و صادرات گاز طبیعی مایع آن، نزدیک به ۲۰٪ از تولید گاز طبیعی مایع آن را از بین برد. با قرار گرفتن خلیج فارس تحت فشار اقتصادی عظیم، عمان بهعنوان شریک شورای همکاری خلیج فارس که بیشترین توانایی را برای کاهش این فشار دارد، ایستاده است.
بین سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳، عمان بهعنوان تسهیلکنندهٔ مذاکرات تلویحی بین واشنگتن و تهران در مسقط شناخته میشد که زمینهساز توافق هستهای تاریخی ۲۰۱۵ بین ایران و قدرتهای جهانی شد. عمل توازن مسقط بین تهران و واشنگتن، همراه با تواناییهای میانجیگری شناختهشدهٔ جهانی آن، عمان را بهعنوان میانجی بالقوهای قرار میدهد که قادر به مذاکره برای مسیری به سوی صلح منطقهای است.
تاریخچهٔ همکاری دفاعی دوجانبه هند و عمان
ارزش عمان بهعنوان لنگرگاه دفاعی هند فرضی نیست، بلکه رابطهای است که بر پایهٔ یک دهه همکاری دفاعی نظامی در حال گسترش بنا شده است. از نظر تاریخی، رابطهٔ دفاعی هند و عمان برای مشارکتهای سنتی اقتصادی و تجارتمحور هند با سایر شرکای خلیج فارس غیرمعمول بود.
از سال ۲۰۱۵ به بعد، بهصورت دوسالانه، ارتش هند و نیروی دریایی سلطنتی عمان در رزمایش النجاح برای افزایش توانمندیهای دفاعی هر دو نیروی ملی شرکت کردند. در سال ۲۰۲۴، رزمایش دریایی دوجانبهٔ هند و عمان نسیمالبحر برای تقویت متقابل بهترین شیوههای دریایی یکدیگر تأسیس شد و حضور دریایی هند در اقیانوس هند را در کنار یک شریک مورد اعتماد خلیج فارس تقویت کرد.
تا فوریه ۲۰۲۶، این رابطه تمام جنبههای همکاری دفاعی دوجانبه در دفاع هوایی، زمینی و دریایی را در بر میگرفت و جایگاه عمان را بهعنوان استراتژیکترین شریک دفاعی هند در خلیج فارس تثبیت کرد.
تلاشهای مداوم دهلی نو برای تقویت توانمندیهای امنیت دریایی خود با سرمایهگذاری در همکاری دریایی با عمان و گسترش استقرار نیروی دریایی هند در سواحل عمان، زمینهساز مشارکتی شد که برای ثبات هند در میان هرجومرج منطقهای ناشی از بسته شدن تنگه حیاتی است.
منافع اقتصادی: چابهار، الدقم و توافقنامهٔ مشارکت اقتصادی جامع
دسترسی به مسیرهای تجاری برای بقای اقتصادی هند حیاتی است، بهویژه در دورههای بیثباتی. دهلی نو ۸۵.۲۱ میلیون دلار و یک خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری به پروژهٔ بندر چابهار در سال ۲۰۱۶ سرمایهگذاری کرد، یک کریدور اتصال استراتژیک که هند را به افغانستان و آسیای مرکزی متصل میکند و پاکستان را دور میزند. پروژهٔ اتصال ۲۳ سالهٔ هند در پایانهٔ شهید بهشتی بندر چابهار در ایران در آوریل ۲۰۲۵ پس از انقضای معافیت تحریمی صادرشده توسط آمریکا برای ادامهٔ استفادهٔ هند از این بندر، پایان یافت.
تهدید قریبالوقوع تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه هند، منطق استراتژیک پشت همکاری دفاعی تجدیدشدهٔ دهلی نو با عمان را برجسته میکند. برای محافظت از میلیونها تبعهٔ هندی که از نظر اقتصادی تحت تأثیر جنگ ایران قرار گرفتهاند، دهلی نو میتواند بهطور موقت استفادهٔ عملیاتی خود از چابهار را رها کند و به سمت استفادهٔ عملیاتی از بندر الدقم عمان که قبلاً برای نیروی دریایی هند آشناست، تغییر جهت دهد.
در حالی که الدقم بهترین جایگزین بعدی برای چابهار را به هند ارائه میدهد، مسیر تجاری زمینی به آسیای مرکزی را ارائه نمیدهد. با وجود هزینهٔ قابلتوجه از دست دادن دسترسی به چابهار، قابلیت اطمینان مسقط بهعنوان شریک مورد اعتماد و سه قطب دریایی که در امتداد خلیج عمان اداره میکند، جایگزین امن و کمریسکی را در میان تنشهای شدید آمریکا و ایران به دهلی نو ارائه میدهد.
با حدود ۹ میلیون تبعهٔ هندی ساکن در خلیج فارس، ثبات در سراسر شورای همکاری خلیج فارس در منافع فوری دهلی نو است. گسترش روابط دفاعی و تجاری با عمان، ابزار کوتاهمدتی برای کاهش تأثیر اقتصادی اختلال هرمز به دهلی نو ارائه میدهد، در حالی که مسقط را بهعنوان شریک استراتژیک بلندمدتی قرار میدهد که روابط نزدیک آن با واشنگتن میتواند وضعیت امنیتی منطقهای هند را تقویت کند.
توافقنامهٔ مشارکت اقتصادی جامع هند و عمان که در سال ۲۰۲۵ منعقد و در ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ تصویب شد، پس از جنگ ایران اهمیت قابلتوجهی خواهد داشت. این توافقنامه یک شریان حیاتی اقتصادی برای هند و عمان فراهم میکند، زیرا اختلالات تجاری از طریق تنگه، تجارت منطقهای را تهدید میکند.
تلاشهای دهلی نو برای متنوعسازی ابزارهای دیپلماسی قدرت نرم خود در سرمایهگذاری رو به رشد آن در امنیت دریایی در سراسر اقیانوس هند مشهود است. برای عمان، وابستگی به بخش هیدروکربن که ۷۰ تا ۸۵٪ درآمد دولتی را تشکیل میدهد، تلاشها برای متنوعسازی اقتصاد خود از طریق چشمانداز عمان ۲۰۴۰ را هدایت کرده است.
استراتژی خلیج فارس هند در حال تبدیل شدن به استراتژی دریایی است
مهمترین اصل تحت توافقنامهٔ مشارکت اقتصادی جامع، علاوه بر زمانبندی خوششانس آن، پتانسیل آن برای قرار دادن عمان بهعنوان دروازهای برای تجارت هند به خلیج فارس گستردهتر و شرق آفریقا است. فراتر از دسترسی مستقل از تنگهٔ مذکور، صحار، الدقم و صلاله به هند جای پایی برای گسترش اتصال تجاری به بازارهای جدید میدهند و دسترسی تجاری آن را فراتر از خلیج فارس گسترش میدهند.
چارچوب توافقنامهٔ مشارکت اقتصادی جامع همچنین شامل یک بند «بهترین پیشنهاد خدمات» است که به متخصصان و استارتاپهای هندی دسترسی به بازار عمان در ۱۲۷ زیربخش خدمات را اعطا میکند. این توافقنامه هدفش تعمیق سرمایهگذاری مستقیم خارجی هند و ایجاد فرصتهای زنجیرهٔ تأمین و اشتغال برای دریانوردان هندی فعال در قطبهای لجستیکی عمان است، در حالی که از دستور کار متنوعسازی گستردهتر مسقط حمایت میکند.
در خاورمیانهٔ روزافزون ناپایدار، توافقنامهٔ مشارکت اقتصادی جامع تقویت میکند که چرا دهلی نو باید چابک بماند و آمادهٔ تغییر جهت از استراتژی سنتی خلیج فارس خود باشد. همکاری بین مسقط و دهلی نو به انعقاد این توافقنامه منجر شد و عمق این همسویی استراتژیک را از طریق تلاشهایشان برای متنوعسازی روابط اقتصادی پیش از درگیری منطقهای نشان داد. شواهد بیشتر از پتانسیل بلندمدت این مشارکت در پیشنهاد ۳۰ سالهای به نام خط لولهٔ آب عمیق خاورمیانه-هند نهفته است، یک خط لولهٔ گاز طبیعی ۱٬۲۰۰ کیلومتری (۷۴۵ مایلی) که گجرات را به مسقط در سراسر دریای عرب متصل میکند.
از آنجا که اقتصاد هند به شدت به انرژی وارداتی متکی است که بخش بزرگی از آن از طریق تنگه از تأمینکنندگان خلیج فارس عبور میکند، از یک مسیر جایگزین آب عمیق که قرار گرفتن آن را در معرض اختلالات آبراه کاهش دهد، سود زیادی خواهد برد. در حالی که جنگ ایران بحثها دربارهٔ امکانسنجی خط لولهٔ آب عمیق خاورمیانه-هند را احیا کرد، این پروژه با توجه به موانع ژئوپلیتیک و چالشهای مهندسی ساخت خط لوله در عمق ۳.۵ کیلومتری، فرضی باقی میماند. در ژوئن ۲۰۲۶، وزارت نفت و گاز طبیعی هند تکذیب کرد که این پیشنهاد در دست بررسی فعال است.
یک پروژهٔ انرژی مشابه شامل خط لولهٔ گاز طبیعی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند با جدول زمانی ساخت کندتر از حد انتظار روبهرو شده است، هرچند پیشرفت در حال انجام است. این پروژه بهدنبال صادرات تا ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال از طریق یک خط لولهٔ ۱٬۸۰۰ کیلومتری است که ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و هند گسترش میدهد. حمایت سریالی دهلی نو از پروژههای خط لولهٔ زمینی و آب عمیق نشان میدهد که انتقال گاز طبیعی یک اولویت برتر حیاتی برای ثبات ملت است.
تقاضا برای یک کریدور انرژی مستقیم بین هند و عمان، که ممکن است به نفع منطقهٔ گستردهتر نیز باشد، تأکید میکند که چرا عمان بهعنوان حیاتیترین شریک هند در خلیج فارس ظهور کرده است. گسترش این مشارکت ممکن است رشد امنیت دریایی هند را تسریع کند، در حالی که عمان را قادر میسازد تا اهداف متنوعسازی اقتصادی خود را تا سال ۲۰۴۰ برآورده کند.
چرا این برای استراتژی آمریکا مهم است
خاورمیانه میزبان حداقل ۱۹ پایگاه نظامی آمریکا است. از این تعداد، هشت پایگاه دائمی هستند: در بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات. برخلاف انتظارات خلیج فارس پیش از جنگ، این درگیری آسیبپذیریهای درون معماری امنیتی سنتی آن را آشکار کرد، زیرا پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر خلیج فارس به اهداف حملات تلافیجویانهٔ ایران تبدیل شدند. این تأسیسات در محاسبات دفاعی ایران، اهداف آشکاری بودند.
در آوریل ۲۰۲۶، ارزیابی خسارات زمان جنگ به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، هزینهٔ تعمیر ۵ میلیارد دلار را تخمین زد. بر اساس اولویتهای ۲۰۲۶ که واشنگتن در اسناد استراتژی امنیت ملی و استراتژی دفاع ملی خود تعیین کرده است، تقسیم بار، بازدارندگی و تثبیت منطقهای همچنان محور روابط آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس خواهند بود، با کاهش استقرار پرسنل نظامی آمریکا در سراسر خلیج فارس. وزارت دفاع سیگنال داده است که واشنگتن قصد ندارد پایگاههای نظامی را به شرایط پیش از جنگ ایران بازگرداند.
اگر چرخش واشنگتن از خاورمیانه برای ترویج تقسیم بار بین شرکای مورد اعتمادش باشد، این چشمانداز امنیتی منطقه را بهطور قابلتوجهی تغییر خواهد داد. بنابراین، این چرخش بالقوه آشکار میکند که چرا ترتیبات دفاعی استراتژیک باید در پیشبینی استراتژی امنیتی که به شدت به حمایت آمریکا متکی نیست، شکل بگیرند.
از فوریه ۲۰۲۶، پیمانهای دفاعی برقرارشده شامل موارد بین عربستان سعودی و پاکستان، امارات و هند، و هند و عمان، و همچنین پیمان دفاعی مشترک مکه بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی بود. این الگو نشان میدهد که برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تشخیص میدهند که معماری امنیتی سنتی متکی به حمایت دفاعی واشنگتن باید بازنگری شود. در حالی که آمریکا برای معماری امنیتی خلیج فارس ارزش بسیار زیادی دارد، جاهطلبیهای آن فراتر از منطقه باید کشورهای خلیج فارس را به کاوش استراتژیهای دفاعی جایگزین سوق دهد.
در همسویی با این معماری امنیتی در حال ظهور، همکاری دفاعی قویتر بین هند و عمان فرصت محوری را برای جنوب آسیا و خاورمیانه فراهم میکند تا نقاط کور استراتژیک خود را به یک استراتژی دفاعی قوی تبدیل کنند. به نوبهٔ خود، این امر واشینگتن را قادر میسازد تا بیشتر بر اولویتهای ژئوپلیتیک خود تمرکز کند، با حضور نظامی کمتر در خلیج فارس.
پیمانهای دفاعی اعلامشده پس از جنگ ایران نشان میدهد که رهبران خلیج فارس و شرکای دفاعی آنها بهدنبال آزمایش مفهوم تقسیم بار واشنگتن هستند. همزمان با ادامهٔ درگیری، بازگرداندن ثبات و امنیت منطقهای در سراسر خلیج فارس مسئولیت رهبران آن و مورد اعتمادترین شرکای منطقهای است.
نتیجهگیری
همسویی دفاعی قویتر بین هند و عمان میتواند فرصتهای جدیدی برای همگرایی استراتژیک آمریکا و هند ایجاد کند، بهویژه هنگامی که دهلی نو و واشنگتن تنشهای رو به رشد خود را مدیریت میکنند. بندرهای عمان یک شریان حیاتی بالقوه برای هند فراهم میکنند تا تجارت و اتصال دریایی خود را در میان اختلالات ناشی از بسته شدن تنگه حفظ کند. در حالی که موفقیت چارچوب تقسیم بار در حال ظهور هنوز تعیین نشده است، هدف قرار دادن تاکتیکی ایران به تأسیسات اقتصادی حیاتی و گلوگاههای دریایی، اثربخشی اختلال اقتصادی را بهعنوان ابزاری برای اهرم منطقهای نشان میدهد.
همزمان با پیچیدهتر و از نظر جغرافیایی پراکندهتر شدن تهدیدات دریایی، توانایی هند برای حفظ حضور منطقهای قوی، پاسخ سریع به بحرانهای ژئوپلیتیک و همکاری با شرکای مورد اعتماد بهطور فزایندهای آزمایش خواهد شد. اگرچه دهلی نو رسماً نقش رهبری دریایی را بر عهده نگرفته است، همکاری رو به رشد آن با عمان بهطور پیوسته آن را بهعنوان مشارکتکنندهٔ توانمندی در امنیت دریایی در غرب اقیانوس هند قرار میدهد. جنگ نشان داده است که وابستگی متقابل اقتصادی نمیتواند جایگزین امنیت دریایی شود.
بندر چابهار چکار به قدم عمان داره؟! کاربرد بسیار متفاوت دارن ادامه راهی به آسیای میانه و افغانستان و ...نداره که