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تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور از سفر نیویورک جا ماند!

حبیب الله عباسی درباره آخرین اخبار از سفر رئیس جمهور به نیویورک گفت: از فردا سه شنبه سفر پنج روزه پزشکیان به سازمان ملل آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۴۷
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4389 بازدید
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۸
سفر رئیس جمهور به نیویورک

به گزارش تابناک؛ حبیب الله عباسی مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در رابطه با سفر رئیس جمهور به نیویورک به‌منظور شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل ، اظهار کرد : رئیس جمهور فردا صبح سه‌شنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۵) تهران را به مقصد نیویورک مقر اصلی سازمان ملل متحد ترک خواهد کرد و روز چهارشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل و در حضور مقامات سایر کشورها، سخنرانی خواهد داشت.

وی افزود: رئیس جمهور روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه در سفر خواهد بود و ان‌شاءالله شنبه شب (۴ مهر ۱۴۰۵)به تهران بازخواهد گشت که در مجموع سفری پنج روزه خواهد بود و دو روز آن در مسیر رفت و برگشت سپری خواهد شد.

عباسی با اشاره به برنامه‌های پزشکیان در این سفر، عنوان کرد: در این سفر رئیس جمهور با برخی مقامات کشورها دیدار و گفتگو خواهد کرد که در صورت قطعی شدن این دیدارها، این موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری، تاکید کرد: در عین حال در این سفر محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور و نیز سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری، پزشکیان را همراهی خواهند کرد.

عدم اعطای ویزا به تیم رسانه ای رئیس جمهور

وی با انتقاد از کارشکنی آمریکایی‌ها برای حضور گروه ایرانی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: آمریکایی‌ها در اقدامی خصمانه و با کارشکنی‌های همیشگی خود، برای حضور گروه های رسانه‌ای رئیس جمهور، جهت همراهی و پوشش خبری این رویداد، ویزا صادر نکرد.
منبع: مهر

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
4
12
پاسخ
کار خوبی کردن ویزا صادر نکردن شاید رئیس جمهور رفت اونجا حرف زد صلح و آشتی اورد برا ما خسته شدیم میخوایم راحت زندگی کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
6
19
پاسخ
خدا را شکر یه خرج کمتر
اصلا تو این شرایط سفر این آقا مثلا چه ضرورتی داشت؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
18
پاسخ
تو این شرایط دلار کمتر خرج میشه اونجا صدها خبرنگار هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
11
پاسخ
تسلیت به تیم رسانه ای رئیس جمهور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
22
پاسخ
برای خرید میرفتن راه ندادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
8
14
پاسخ
سفر رییس جمهور به کشور متخاصم و زورگوی آمریکا در شرایط جنگی اصلا منطقی نیست. بهتر است این سفر در سطح یکی دو نفر کارشناسی معمولی انجام گردد.
پاسخ ها
تیزبین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
چطوره از کارشناسانی مانند شما استفاده بشه و شما زحمت سخنرانی در سازمان ملل را بکشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
1
7
پاسخ
خدا را شکر - چند نون خور کمتر !
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