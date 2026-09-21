تصویر کمتر دیدهشده از آیتالله شبیریزنجانی در کنار رهبر شهید
تصویر کمتر دیده شده از مرحوم آیتالله العظمی شبیری زنجانی در کنار حضرت آیتالله العظمی شهید خامنهای را مشاهده مینمایید.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۴۴| |
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به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیدهشده از مرحوم آیتالله العظمی شبیری زنجانی در کنار حضرت آیتالله العظمی شهید خامنهای منتشر شد.
آیتالله العظمی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید که در پی بیماری ریوری در بیمارستان بستری شده بود، شب گذشته بدرود حیات گفت.
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