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محرومیت خداداد عزیزی تأیید شد

خداداد عزیزی با رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، همچنان به مدت چهار ماه از حضور در ورزشگاه‌های فوتبال کشور محروم ماند و جریمه ۲۰ میلیارد ریالی او نیز تأیید شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۴۲
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خداداد عزیزی

به گزارش تابناک، خداداد عزیزی در پرونده حواشی دیدار تراکتور و گل‌گهر نتوانست رأی کمیته انضباطی را تغییر دهد و محرومیت چهارماهه و جریمه ۲۰ میلیارد ریالی او تأیید شد.

حکم قطعی شمس‌آذر به‌خاطر شعارهای تماشاگران

آرای صادره کمیته استیناف درباره پرونده‌های متخلف به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بابت سردادن شعار‌های موهن نسبت به بازیکن تیم تراکتور تبریز در بازی توسط تماشاگران منتسب به او در ورزشگاه سردار آزادگان شهر قزوین صادر شده است. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

کمیته انضباطی محرومیت خداداد عزیزی را تایید کرد

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت ده میلیاد ریال جریمه نقدی بابت سردادن شعار‌های موهن و استفاده از مواد محترقه از سوی تماشاگران منتسب و عدم همخوانی تعداد بلیط فروخته شده با تعداد حضور تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام در بازی مقابل تیم گل گهر سیرجان و نیز محرومیت چهار ماهه آقای خداداد عزیزی سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان تراکتور از حضور در ورزشگاه‌های فوتبال کشور و پرداخت بیست میلیارد ریال جریمه نقدی بابت بدرفتاری در قبال مقام غیر رسمی و فحاشی رکیک نسبت به بازیکن تیم حریف در بازی مذکور صادر شده است اولاً با عنایت به اطلاق و عموم عبارت محرومیت از ورود به داخل و محدوده ورزشگاه، مندرج در ماده ۳۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و فقدان هرگونه قید، تخصیص یا تحدید نسبت به نوع مسابقه، رشته ورزشی یا ورزشگاه معین، مفاد حکم صادره منصرف از یک ورزشگاه یا مسابقه خاصی بوده و ناظر به کلیه ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات رسمی تحت پوشش فدراسیون فوتبال می‌باشد. بر این اساس دامنه شمول محرومیت مقرر، تمامی اماکن ورزشی مرتبط با برگزاری مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی را در بر می‌گیرد و محکوم علیه در مدت مقرر حق ورود و حضور در هیچ یک از ورزشگاه‌های کشور در چارچوب مسابقات رسمی این رشته‌ها را نخواهد داشت اعم از زمان برگزاری مسابقه یا حضور تیم‌ها در قالب رقابت‌های رسمی. ثانیاًبا عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره و اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب خدشه بر دادنامه معترض عنه شود به عمل نیامده لذا مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

درخواست اعاده دادرسی مقاومت هشتگرد رد شد

در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه مقاومت طاهرپناه هشتگرد نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به استناد بند ۳ ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال به این شرح که به موجب دادنامه‌های مذکور حکم بر برائت باشگاه شایان بانه و بازیکنان آقایان ۱-فاروق میاح ۲- محمدجاوید دریکوندی ۳-علیرضا شرفی ۴-دانیال داودی ۵- علیرضا سجادی نسب از تخلف استفاده از بازیکنان غیرمجاز در بازی مقابل تیم فوتبال مستدعی اعاده دادرسی صادر شده است نظر به اینکه رای صادره از سوی کمیته استیناف مستند بر پاسخ استعلام سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا صادر شده است و دلیل و مدرکی که حکایت از بی اعتباری آن نماید از سوی متقاضی ارائه نگردیده لذا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه اعاده دادرسی مطروحه با جهات اعلامی مطابقت ندارد مستنداً به مواد ۱۰۹، ۱۰۸ و ۱۱۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم بر رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رأی نهایی درباره دو بازیکن شمس‌آذر

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت ۱- محمد مهدی منصوری ۲- سینا معظمی تبار بازیکنان تیم شمس آذر قزوین هریک به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی به علاوه یک جلسه محرومیت تعلیقی از همراهی تیم در مسابقات رسمی بابت بدرفتاری در قبال مقام رسمی در مسابقه مقابل تیم فوتبال آلومینیوم اراک صادر شده است که محرومیت تعیینی قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد لذا در مورد جریمه نقدی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال

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خداداد عزیزی کمیته استیناف محرومیت فدراسیون فوتبال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
3
8
پاسخ
چه بهتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
9
1
پاسخ
اگر یک فوتبالیست اصلاح طلب این کار میکرد جرئت میکردید محرومش کنید کاری به خداد ندارم هرکی این کارا میکرد باید محروم میشد میخایم بدونم در این جا قانون حاکم یا حزب بازی باند بازی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
فوتبالیست اصلاح طلب دیگه چیه!!! خخخخخخخ
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