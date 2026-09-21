En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

درخواست ترامپ از زلنسکی

در تماس تلفنی جنجالی، ترامپ به زلنسکی درباره پیامدهای جهانیِ حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه هشدار داد. در سوی دیگر، زلنسکی از توافق برای دیدار حضوری در نیویورک و آمادگی کی‌یف برای برداشتن «گام‌های جدی» جهت کاهش تنش خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۴۰
| |
3341 بازدید
|
۱
حمله اوکراین به روسیه

به گزارش تابناک؛ آکسیوس اعلام کرد یک منبع آگاه  گفته که دونالد ترامپ در جریان این تماس، چندین بار بر ضرورت توقف حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه تأکید کرده است. به گفته این منبع، واژه «گازوئیل» نیز در جریان این گفت‌وگو بارها از سوی طرف آمریکایی مطرح شده، با تاکید بر اینکه این حملات قیمت گازوئیل را در سطح جهانی بالا می‌برد.

این تماس در حالی انجام شد که زلنسکی پس از آن اعلام کرد دو طرف توافق کرده‌اند این هفته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند. زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفت‌وگوی مهمی بود و مسائل زیادی را پشت سر گذاشتیم. توافق کردیم در نیویورک دیدار کنیم و این دیدار می‌تواند چیزهای زیادی را تغییر دهد.»

وی ادعا کرد اوکراین آماده است «گام‌های واقعاً جدی» برای دستیابی به توافقی جهت کاهش تنش با روسیه بردارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کاخ سفید در تلاش است میان روسیه و اوکراین برای کاهش تنش و ازسرگیری مذاکرات میانجی‌گری کند و در روزهای اخیر شدت درگیری‌ها میان دو طرف افزایش یافته است.

رستم اومروف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین و رئیس سرویس اطلاعات خارجی این کشور، به آکسیوس گفت که در روزهای اخیر با فرستادگان کاخ سفید برای هماهنگی این دیدار همکاری کرده است. این تحول چند روز پس از آن برگزار می‌شود که ترامپ یک طرح تحریمی ضدروسی را امضا کرد و بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی میان آمریکا و اوکراین را از زمان آغاز به کار خود تصویب کرد؛ دو اقدامی که کی‌یف ماه‌ها برای آن فشار آورده بود.

گفتنی است این تحولات در حالی رخ می‌دهد که چند روز پیش نیز ترامپ در اظهاراتی علنی از زلنسکی خواسته بود حملات به زیرساخت‌های گازوئیل روسیه را متوقف کند و ادعا کرده بود این حملات «به جهان آسیب می‌زند.»

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله اوکراین به روسیه دونالد ترامپ روسیه و اوکراین حمله به زیرساخت ها روسیه زلنسکی پالایشگاه‌های نفت روسیه حمله به پالایشگاه‌های روسیه
سید موسی شبیری زنجانی؛ فقیهی که از حافظه‌اش برای تاریخ نوشت
آخرین عکس آیت الله شبیری زنجانی در بیمارستان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سنت‌شکنی ترامپ در استقبال از رئیس‌جمهور چین
تصاویر شدت آتش سوزی پالایشگاه نفت مسکو
قانون جدید ترامپ علیه روسیه و ایران!
رأی آنلاین پوتین در انتخابات دوما روسیه
پوتین چگونه محل واقعی خود را پنهان می‌کند؟
روسیه نفتکش ارتش اوکراین را هدف قرار داد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
2
5
پاسخ
عجب زیرکیه این روبیو ! این سیاست این روباه مکار است که به ترامپ گفته شده !- دلیل این تماس این است که ذهن مردم امریکا را در خصوص افزایش قیمت انرژی از ایران ئ تنگه هرمز ببرد به سمت اکراین !
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید
افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید
سیر و عسل؛ معجون طلایی یا بمب جانبی!
اعترافات جاسوس موساد که امروز اعدام شد
تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد
لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
تصاویر ماهواره‌ای ادعایی آمریکا از تاسیسات حساس ایران؛ مقدمه‌چینی حمله؟!
آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف
ویدیوی تازه از خلبان آمریکایی حین فرار از ایران!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
پیش‌ بینی قیمت طلا، سکه و دلار شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
گزارش سی‌ان‌ان از ۱۴ ماهواره روسی که به ایران اطلاعات می‌دهند
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۳ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۱ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۹ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۳ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005qzU
tabnak.ir/005qzU