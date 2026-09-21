درخواست ترامپ از زلنسکی

در تماس تلفنی جنجالی، ترامپ به زلنسکی درباره پیامدهای جهانیِ حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه هشدار داد. در سوی دیگر، زلنسکی از توافق برای دیدار حضوری در نیویورک و آمادگی کی‌یف برای برداشتن «گام‌های جدی» جهت کاهش تنش خبر داد.

به گزارش تابناک؛ آکسیوس اعلام کرد یک منبع آگاه گفته که دونالد ترامپ در جریان این تماس، چندین بار بر ضرورت توقف حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه تأکید کرده است. به گفته این منبع، واژه «گازوئیل» نیز در جریان این گفت‌وگو بارها از سوی طرف آمریکایی مطرح شده، با تاکید بر اینکه این حملات قیمت گازوئیل را در سطح جهانی بالا می‌برد.

این تماس در حالی انجام شد که زلنسکی پس از آن اعلام کرد دو طرف توافق کرده‌اند این هفته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند. زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفت‌وگوی مهمی بود و مسائل زیادی را پشت سر گذاشتیم. توافق کردیم در نیویورک دیدار کنیم و این دیدار می‌تواند چیزهای زیادی را تغییر دهد.»

وی ادعا کرد اوکراین آماده است «گام‌های واقعاً جدی» برای دستیابی به توافقی جهت کاهش تنش با روسیه بردارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کاخ سفید در تلاش است میان روسیه و اوکراین برای کاهش تنش و ازسرگیری مذاکرات میانجی‌گری کند و در روزهای اخیر شدت درگیری‌ها میان دو طرف افزایش یافته است.

رستم اومروف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین و رئیس سرویس اطلاعات خارجی این کشور، به آکسیوس گفت که در روزهای اخیر با فرستادگان کاخ سفید برای هماهنگی این دیدار همکاری کرده است. این تحول چند روز پس از آن برگزار می‌شود که ترامپ یک طرح تحریمی ضدروسی را امضا کرد و بزرگ‌ترین قرارداد تسلیحاتی میان آمریکا و اوکراین را از زمان آغاز به کار خود تصویب کرد؛ دو اقدامی که کی‌یف ماه‌ها برای آن فشار آورده بود.

گفتنی است این تحولات در حالی رخ می‌دهد که چند روز پیش نیز ترامپ در اظهاراتی علنی از زلنسکی خواسته بود حملات به زیرساخت‌های گازوئیل روسیه را متوقف کند و ادعا کرده بود این حملات «به جهان آسیب می‌زند.»

منبع: ایسنا